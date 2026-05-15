Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Steiner Steinstösse

  15.05.2026 Stein, Sport
Das überaus erfolgreiche Team Steinstossen des TV Stein. Foto: zVg
Das überaus erfolgreiche Team Steinstossen des TV Stein. Foto: zVg

Einzelmedaillen und zwei Team-Meistertitel

Bei strahlendem Sonnenschein fanden am 9. Mai in Wittnau die Aargauer Steinstossmeisterschaften statt. Acht Steiner Athletinnen und Athleten nahmen am Wettkampf teil und überzeugten mit starken Leistungen.

In der Kategorie ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote