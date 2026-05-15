Steiner Steinstösse

Bei strahlendem Sonnenschein fanden am 9. Mai in Wittnau die Aargauer Steinstossmeisterschaften statt. Acht Steiner Athletinnen und Athleten nahmen am Wettkampf teil und überzeugten mit starken Leistungen.

Einzelmedaillen und zwei Team-Meistertitel

Bei strahlendem Sonnenschein fanden am 9. Mai in Wittnau die Aargauer Steinstossmeisterschaften statt. Acht Steiner Athletinnen und Athleten nahmen am Wettkampf teil und überzeugten mit starken Leistungen.

In der Kategorie Mädchen zeigten Sophia Mayer, Lanea Ernst und Christina Freiermuth einen starken Wettkampf und sorgten für ausgezeichnete Resultate. Sophia Mayer brillierte dabei mit einer hervorragenden Weite von 7.96 Metern. Christina Freiermuth erreichte starke 6.57 Meter, und Lanea Ernst komplettierte das erfolgreiche Team mit einer Weite von 5.47 Metern. Dank der geschlossenen Teamleistung durften sich die Mädchen über den Aargauer Meistertitel im Teamwettkampf freuen.

Auch bei den Juniorinnen konnten die Steinerinnen überzeugen. Sarah Schönbächler lieferte bei ihrem ersten Steinstosswettkampf eine Topleistung ab und gewann mit einer Weite von 6.09 Metern direkt die Silbermedaille. Bei den aktiven Damen konnten wiederum Spitzenleistungen erzielt werden. Sandra Leimgruber gewann mit einer Weite von 9.41 Metern im 6-kg-Stein die Silbermedaille. Zusätzlich holte sie sich mit 5.75 Metern im 12.5-kg-Stein eine weitere Silbermedaille. Miriam Leimgruber sicherte sich mit starken 7.87 Metern im 6-kg-Stein die Bronzemedaille. Ergänzt wurden die Resultate im 6-kg-Stein durch Sarah Schönbächler, die mit einer Weite von 5.58 Metern ebenfalls wichtige Punkte zum Teamresultat beisteuerte. Damit konnte der Aargauer Meistertitel im Steinstossen der Damen erneut nach Stein geholt werden.

Auch die Knaben zeigten starke Leistungen. Oskar Schönbächler erreichte mit ausgezeichneten 7.36 Metern eine Topweite, während Yannick Blatter den Stein auf gute 4.31 Meter stiess. Die Steiner Delegation durfte auf einen erfolgreichen Wettkampf zurückblicken und Medaillen im Einzel sowie Team feiern. (sl/)