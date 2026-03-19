Steiner Mini-Handball in Therwil

Das traditionelle Turnier war wie immer sehr gut organisiertes vom HC Therwil. Den Auftakt machte die U7 um 8.30 Uhr. Endlich ging es los. Voll ...

Die Nachwuchs-Handballerinnen und -Handballer des TV Stein zeigten am Turnier in Therwil viel Einsatz, Teamgeist und grosse Freude am Spiel.

Das traditionelle Turnier war wie immer sehr gut organisiertes vom HC Therwil. Den Auftakt machte die U7 um 8.30 Uhr. Endlich ging es los. Voll motiviert starteten die Kinder ins erste Spiel und konnten dieses gleich gewinnen. In den drei weiteren Spielen ging es genauso weiter. Mit schönen Ballstafetten spielten sie sich von Sieg zu Sieg. Es war toll zu sehen, wie die Jüngsten bereits Handball spielen.

Um 12.45 Uhr ging es für die U9 los. Zum ersten Mal spielten sie mit einem richtigen Handball und auf die grossen Tore. Im ersten Match noch etwas verunsichert und zurückhaltend, wurden sie von Spiel zu Spiel besser. Auch wenn es am Schluss vier knappe Niederlagen gab, hatten die Kids grosse Freude. Es war sicher ungewohnt, statt mit einem Softhandball mit einem richtigen Handball zu spielen. Besonders gross war die Freude, endlich prellen zu dürfen – auch wenn die Nachwuchsportler merkten, dass das nicht immer so einfach ist.

Um 15 Uhr begann das Turnier für die U11. Mit schönem Zusammenspiel konnten sie bereits im ersten Match tolle Tore herausspielen. Es war ein gutes Turnier gegen starke Gegner. Am Schluss standen ein Sieg und drei Niederlagen zu Buche.

Nächstes Turnier am 29. März

Alle Mannschaften zeigten tolle Spiele, und es war schön zuzuschauen. Alle sind eingeladen, am nächsten Turnier am Sonntag, 29. März, in Nussbaumen vorbeizukommen. Die Kids freuen sich sicher über Unterstützung. (rb/)