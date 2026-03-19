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Steiner Mini-Handball in Therwil

  19.03.2026 Stein, Sport
Mit viel Einsatz, Teamgeist und Freude am Spiel – die Mini-Handballer der TV Stein. Foto: zVg
Mit viel Einsatz, Teamgeist und Freude am Spiel – die Mini-Handballer der TV Stein. Foto: zVg

Die Nachwuchs-Handballerinnen und -Handballer des TV Stein zeigten am Turnier in Therwil viel Einsatz, Teamgeist und grosse Freude am Spiel.

Das traditionelle Turnier war wie immer sehr gut organisiertes vom HC Therwil. Den Auftakt machte die U7 um 8.30 Uhr. Endlich ging es los. Voll ...

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