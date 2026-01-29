Steiner Handballer drehen die Partie

SG TV Stein gewinnt gegen Handball Brugg

Nach der ersten Niederlage der Saison wollte die SG TV Stein am Samstag eine klare Reaktion zeigen – ausgerechnet gegen den Tabellenletzten Handball Brugg.

Der Start in die Partie misslang jedoch völlig. Viele Fehlwürfe und technische Fehler prägten das Spiel der Steiner, sodass Coach Chäfer nach 16 Minuten beim Stand von 6:2 für Handball Brugg ein Timeout nehmen musste. Er beruhigte das Team und forderte die Spieler auf, wieder ihr gewohntes Spiel aufzuziehen.

Die Reaktion folgte: Stein fand besser ins Spiel, agierte konzentrierter und holte Tor um Tor auf. Der Ausgleich fiel kurz vor der Pause zum 12:12 – Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte stellte sich die Frage, ob das Team das Spiel drehen würde, wie es ihm in der Vergangenheit schon so oft gelungen war, oder ob erneut ein Einbruch wie zuletzt gegen Zurzibiet drohte? Angeführt vom flinken Flügelspieler und eiskalten Penaltyschützen Dominik Häfeli (9/9), setzten sich die Handballer aus Stein Minute für Minute ab. Am Ende resultierte ein souveräner 32:24-Sieg, mit dem sich die SG TV Stein die Tabellenführung zurückholte.

Bereits am Freitag, 30. Januar, steht für die SG TV Stein um 20.30 Uhr im «Busteli» der Cup-Viertelfinal auf dem Programm. (rb/)