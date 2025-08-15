Immobilien
Steinacher gewinnt Saisonwertung

  15.08.2025 Sport
Cyrill Steinacher schwang in der Saisonwertung obenaus. Foto: Neli Widmer
Letztes Brugger Abendrennen in diesem Jahr

Mit dem elften Rennen ging die 59. Saison der Brugger Abendrennen zu Ende. In der Saisonwertung schwang erstmals Cyrill Steinacher (Sulz) obenaus. Im Nachwuchs landeten Lars Emmenegger (Kaisten) und Levin Hüsler (Gansingen) auf den ...

