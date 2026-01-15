Stein: Von Haus zu Haus mit Gottes Segen

Neun Sternsingerinnen und Sternsinger aus Stein sammelten letztes Wochenende in Stein Geld für benachteiligte Kinder in Bangladesch. Die Aktion wurde von der römisch-katholischen Kirchgemeinde organisiert.

Die neun Kinder stürzten sich in Königsgewänder und setzten eine goldene Kronen auf. Nach einer Aussendungsandacht am Samstag und einem Gottesdienst am Sonntag gingen die Kinder von Haus zu Haus. Sie brachten den Segen Gottes zu den Menschen, beglückten sie aber auch mit ihrem Gesang. Zudem sammelten sie für einen guten Zweck und trotzten den widrigen Wetterbedingungen. Mit der aktuellen Aktion setzten die Sternsinger ein Zeichen für Kinderrechte weltweit. Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr Projekte in Bangladesch, die benachteiligten Kindern Bildung, Schutz und eine bessere Zukunft ermöglichen. In Stein wurden rund 2200 Franken an Spenden gesammelt. Organisiert wurde die Steiner Sternsinger-Aktion von Conny Imboden und Pfarreiseelsorger Berthold Kessler. Bild: Sternsinger im Schnee: Eine Gruppe der Steiner Sternsinger gönnt sich eine kurze Pause. (fm/)