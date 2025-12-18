Immobilien
Stein siegt im Derby gegen Eiken

  18.12.2025 Stein, Sport

Handball, 3. Liga

Am Samstag stand für die SG TV Stein das Derby gegen die HSG Eiken auf dem Programm. Die Startphase verlief ausgeglichen. Keines der beiden Teams konnte sich zunächst absetzen. Zur Pause stand es 14:14. In der zweiten Halbzeit spielte die SG TV Stein gross auf ...

