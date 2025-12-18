Stein siegt im Derby gegen Eiken

Am Samstag stand für die SG TV Stein das Derby gegen die HSG Eiken auf dem Programm. Die Startphase verlief ausgeglichen. Keines der beiden Teams konnte sich zunächst absetzen. Zur Pause stand es 14:14. In der zweiten Halbzeit spielte die SG TV Stein gross auf ...

Handball, 3. Liga

Am Samstag stand für die SG TV Stein das Derby gegen die HSG Eiken auf dem Programm. Die Startphase verlief ausgeglichen. Keines der beiden Teams konnte sich zunächst absetzen. Zur Pause stand es 14:14. In der zweiten Halbzeit spielte die SG TV Stein gross auf und zeigte eine starke Teamleistung. Alle Feldspieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen, während das Torhüterduo hinten den Kasten nahezu vernagelte. Die Steiner gewannen am Ende mit 34:25. Nun geht es mit einer beeindruckenden Bilanz in die Weihnachtspause: Acht Siege und ein Unentschieden bedeuten Tabellenplatz 1 für die SG TV Stein. (mgt)