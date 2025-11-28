Stein sagt knapp ja zum Pastoralraum

Die Rechnungs- und Budgetgemeindeversammlung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Stein vom 19. November stand im Zeichen der Abstimmung über den Beitritt zum Pastoralraum Mittleres Fricktal. Mit 13 Ja- zu 11 Nein-Stimmen sprach sich eine knappe Mehrheit der anwesenden ...

Die Rechnungs- und Budgetgemeindeversammlung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Stein vom 19. November stand im Zeichen der Abstimmung über den Beitritt zum Pastoralraum Mittleres Fricktal. Mit 13 Ja- zu 11 Nein-Stimmen sprach sich eine knappe Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten an der Rechnungs- und Budgetversammlung der römischkatholischen Kirchgemeinde Stein vom 19. November für den Beitritt zum Pastoralraum Mittleres Fricktal aus. Seit 2022 arbeitet eine Projektgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Seelsorgeverbänden Eiken-Stein sowie Fischingertal an den Vorbereitungen für den neuen Pastoralraum. Ebenfalls bestätigt wurde der Seelsorger Michael Lebke als Leiter des Pastoralraumes für die Amtsperiode 2023 bis 2026.

Im Rückblick auf das vergangene Kirchgemeindejahr verwies Rocco Libonati, Präsident der Kirchenpflege, auf die neu eingebaute Heizung. In den kommenden Monaten soll nun der Ersatz der Fenster in Angriff genommen werden. Zudem gelte es, das Pastoralraumprojekt weiter voranzutreiben. Pfarreiseelsorger Berthold Kessler berichtete über das vielfältige Pfarreileben, zu dem unter anderem ein Firm-Weekend, Bibelabende, die Lange Nacht der Kirchen, ein Velo-Gottesdienst und der Weltgebetstag gehörten.

Die Jahresrechnung 2024 wurde genehmigt, ebenso das Budget 2026 mit einem unveränderten Steuerfuss von 16 Prozent. Die Kirchgemeinde Stein zählt aktuell 719 Mitglieder. Ab 2027 wird es in der Finanzkommission wie auch in der Kirchenpflege diverse Vakanzen geben. Deshalb werden neue Personen gesucht, die an der Zukunft der Kirchgemeinde mitarbeiten wollen. (mgt)