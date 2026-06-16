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Stein sagt Ja zu Tempo 30

  16.06.2026 Stein
Das Thema Verkehrssicherheit sorgt weiterhin für Diskussionen. Foto: Petra Schumacher
Das Thema Verkehrssicherheit sorgt weiterhin für Diskussionen. Foto: Petra Schumacher

Bei der Gemeindeversammlung stand das Thema Verkehrsberuhigung im Mittelpunkt

Die Diskussion um Verkehrsanpassungen in der Rüti- und Münchwilerstrasse beschäftigt die Steiner Bevölkerung und den Gemeinderat schon länger. Jetzt wurden die geschnürten «Massnahmenpäckli» zur ...

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