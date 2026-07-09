Stein: Postangebot ab Oktober im Coop

Die Post passt ihr Angebot in Stein wie angekündigt an: Ab dem 19. Oktober ist das Postangebot im Coop Supermarkt erhältlich. «Damit bleibt der Zugang zu bedienten Postdienstleistungen in der Gemeinde erhalten. Die Kundinnen und Kunden profitieren von deutlich längeren ...

Die Post passt ihr Angebot in Stein wie angekündigt an: Ab dem 19. Oktober ist das Postangebot im Coop Supermarkt erhältlich. «Damit bleibt der Zugang zu bedienten Postdienstleistungen in der Gemeinde erhalten. Die Kundinnen und Kunden profitieren von deutlich längeren Öffnungszeiten», heisst es in einer Medienmitteilung. In der Filiale mit Partner können die Kunden künftig weiterhin Briefe und Pakete fürs In- und Ausland aufgeben und abholen sowie mit der Debitkarte Zahlungen erledigen. Für KMUs und Gemeinden sind Massensendungen mit bis zu 350 Briefen möglich. Die Postfachanlage in Stein bleibt erhalten und wird neu beim Coop Supermarkt installiert. Die Neuplatzierung des Postomaten wird zurzeit noch abgeklärt. Am Dienstag, 29. September, findet in der Postfiliale Stein von 9 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr ein Informationstag statt. (mgt)