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Stein: Postangebot ab Oktober im Coop

  09.07.2026 Stein

Die Post passt ihr Angebot in Stein wie angekündigt an: Ab dem 19. Oktober ist das Postangebot im Coop Supermarkt erhältlich. «Damit bleibt der Zugang zu bedienten Postdienstleistungen in der Gemeinde erhalten. Die Kundinnen und Kunden profitieren von deutlich längeren ...

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