Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Stein für Stein

  01.05.2026 Stein
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Säcke voller Pflastersteine in der Laufenburger Altstadt signalisieren, dass nach der Verlegung der Leitungen nun die Arbeiten bei der Oberfläche beginnen. «Die Pflästerungsarbeiten starten in der Marktgasse, von Rhytürli in Richtung Marktplatz hergesehen auf der rechten Seite», erklärt Stadtschreiber Marco Waser. Wie und ob die Pflästerungsarbeiten beim Marktplatz vor den Sommerferien des Bauunternehmers ausgeführt werden können, hänge von der Steinlieferung der geplanten Wildpflästerung ab. (sh)

 

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote