STEIN: FÜNF KÖNIGINNEN AM DREIKÖNIGSTAG

Das Jahr hatte schon wieder sechs Tage hinter sich. Die Frauen des Gemeinnützigen Frauenvereins Stein und Gäste feierten den Tag zusammen im Aufenthaltsraum der katholischen Kirche.

Leider war es draussen eisig kalt und der Boden gefroren, sodass es einigen älteren Frauen nicht möglich war, an die Feier zu kommen. Gemütliches Beisammensein, Plaudern, eine kleine Weihnachtsgeschichte hören von einem vierten König, dabei Kaffee, belegte Brötchen und natürlich den Königskuchen geniessen, waren angesagt. Es konnten wieder fünf Königinnen die Krone aufsetzen und sich feiern lassen. Nach einem sehr feierlichen, ausgedehnten Nachmittag verabschiedeten sich die Teilnehmerinnen und traten den Heimweg. Auf unserem Bild die Königinnen (von links) Maria Brutschi, Nelly Schibli, Rosmarie Röpti, Vreni Rotzler und Zdenka Hrochova. (nl/)

