Stein ehrt drei Sportler

Die Gemeinde Stein hat bei ihrem Neujahrsempfang die Steinstosserin Sandra Leimgruber, die Volleyballerin Alina Porriciello und Walter Leimgruber, eine tragende Säule des TV Stein, geehrt.

Michael Gottstein

Gemeinderätin Benie Ankli hatte mehrere Seiten für ihre Laudatio vorbereitet, so vielfältig waren die Leistungen, die einer Würdigung für wert befunden worden waren. Die Rätin wagte eine klare Diagnose: «Die Familie Leimgruber ist von zwei Viren befallen: Dem Virus Sport und dem Virus TV Stein.»

Auf eine beachtliche sportliche Karriere kann Sandra Leimgruber zurückblicken: Im August gewann sie bei der Aargauischen Steinstossmeisterschaft mit dem Sechskilostein die Bronze- und mit dem 12,5-Kilo-Stein die Silbermedaille. Im Teamwettkampf belegten die Steinerinnen mit dem Sechskilostein den ersten Rang. Bei der Schweizer Meisterschaft erreichte Sandra Leimgruber im Einzel mit dem Sechskilostein den achten und mit dem 12,5-Kilo-Stein den sechsten Rang. Zusammen mit Naomi Christen und Melanie Adler erreichte sie im Team (sechs Kilo) den dritten Platz.

Die Volleyballerin Alina Porriciello nahm zusammen mit Jasmin Fasel erfolgreich an sieben nationalen B3-Turnieren teil. In Rapperswil-Jona durften sie ihren ersten Turniersieg feiern. Ende August bestritten sie auf dem Heimfeld in Kaisten die Aargauer Meisterschaften und krönten ihre Karriere dank «Cleverness, Schnelligkeit und Servicestärke», so Benie Ankli, mit dem kantonalen Meistertitel.

Ehrung für Walter Leimgruber

«Er hat mich schon vor 25 Jahren beeindruckt», erklärte Benie Ankli voll Anerkennung für Leimgrubers pädagogisches Geschick, das ihm erlaubte, mit nur einem Pfiff 30 Kinder anzuleiten. «Ich habe ihn als seriösen, korrekten und verantwortungsbewussten Menschen kennengelernt.» 1973 wurde er in den TV Stein aufgenommen, und 1982 startete er seine Leiterkarriere, für die er zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

1992 übernahm er die Leitung der Jugendriege, organisierte Jugendlager und führte junge Sportler zu Spitzenresultaten bis zum Schweizer Meistertitel. Leimgruber war «ein harter Trainer und Wettkämpfer» im Mehrkampf, ein «knallharter Verteidiger im Handball», aber auch ein geselliger Turnkamerad, so die Rätin. Nach dem Bau der Rundbahn wurde eine Betriebskommission eingesetzt, deren Präsidentschaft er übernahm.

Seine Tochter Daniela trat 2025 als Präsidentin der Betriebskommission Sportarena Bustelbach in seine Fussstapfen. Auch die dritte Tochter und seine Ehefrau engagieren sich für den Sport und den TV Stein.