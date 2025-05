Stein: Der alte Gemeinderat ist der neue

Stein geht mit allen bisherigen Gemeinderatsmitgliedern in die neue Amtsperiode. Alle fünf schafften am Sonntag im ersten Wahlgang die Wiederwahl.

Zur Gesamterneuerungswahl des Steiner Gemeinderates für die Amtsperiode 2026/2029 waren am Sonntag alle bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nochmals angetreten und alle fünf wurden im ersten Wahlgang in ihrem Amt bestätigt. Beat Käser erhielt 318 Stimmen, Benie Ankli 348, Sabine Datz 308, Vanik Kaufmann 323 und Sarah Brutschi 338 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 169 Stimmen, die zahl der in betracht fallenden Wahlzettel betrug 389, die Stimmbeteiligung lag bei 24,7%.

Am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr ist die Bevölkerung beim Saalbau durch die Wiedergewählten zu einem Apéro eingeladen. (sir)