Stein: Überfall auf Tankstellenshop

Am Freitagabend, 16. Januar 2026, kurz vor 21 Uhr, wurde der Tamoil-Tankstellenshop an der Schaffhauserstrasse in Stein zum Tatort eines Raubüberfalls. Ein vermummter Mann betrat das Geschäft und forderte vom Angestellten Bargeld. Anschliessend flüchtete der Täter mit einer ...

Am Freitagabend, 16. Januar 2026, kurz vor 21 Uhr, wurde der Tamoil-Tankstellenshop an der Schaffhauserstrasse in Stein zum Tatort eines Raubüberfalls. Ein vermummter Mann betrat das Geschäft und forderte vom Angestellten Bargeld. Anschliessend flüchtete der Täter mit einer unbestimmten Geldsumme in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Polizeipatrouillen blieb der Mann bislang unerkannt. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter wird als etwa 170 cm grosser Mann mit dunklem Teint, beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen knielangen Ledermantel, einen dunkelblauen Schlauchschal über Mund- und Nasenpartie gezogen, rote Handschuhe sowie schwarze Sportschuhe.

Personen, die im Bereich der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlung Nord in Baden in Verbindung zu setzen (Tel. 056 200 11 11 oder per E-Mail ermittlungnord.kripo@kapo.ag.ch) oder sich bei jedem Polizeiposten zu melden. (mgt)