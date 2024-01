Steigerungslauf noch nicht belohnt

Unihockey Fricktal U14-Junioren

Das U14A-Team von Unihockey Fricktal zeigt gegen die U17-Juniorinnen der Wizards Bern Burgdorf vor Heimpublikum das bisher wohl beste Saisonspiel, muss sich den Bernerinnen aber knapp mit 2:4 geschlagen geben.

Vor knapp einem Jahr entschieden sich die Verantwortlichen von Unihockey Fricktal, ein Team in der U14A-Klasse zu stellen. Aufgrund einer Modusänderung war es zum letzten Mal möglich, dass die Vereine selbständig entscheiden konnten, ob sie auf U14-Stufe in der Stärkeklasse A (Einstieg Leistungssport) oder B-Klasse (Breitensport) antreten wollen. Ende der laufenden Saison wird dann an einem Auf-/Abstiegsturnier über die kommende Ligaangehörigkeit entschieden. Das Interesse der jungen Nachwuchsspieler an dieser Möglichkeit war gross. Die Vorfreude gross, als im September des letzten Jahres die ersten Saisonspiele anstanden. Als einziger Neuling in dieser Liga war der Einstieg in die U14A erwartungsgemäss hart, aber umso lehrreicher. Auch dank Unterstützung von Unihockey Basel Regio – auf U14-Stufe dürfen mittels Spielgemeinschaften Spieler von anderen Vereinen einsetzt werden – konnten die Fricktaler jeweils mit einem kompetitiven Kader antreten und im Verlaufe der Saison grosse Fortschritte erzielen.

Der Start im Heimspiel vergangenen Samsatag gegen die Bernerinnen verlief nicht nach Wunsch, wie bereits in den ersten beiden Saisonspielen gegen diesen Gegner, fanden sie kaum Mittel, die Bernerinnen zu stoppen. Doch der Fricktaler Torhüter hielt seine Farben lange im Spiel. Das Heimteam kam immer besser ins Spiel, aber das Spiel ging dennoch mit 2:4 verloren.

Noch fehlt ein wenig, um ein solches Spiel zu gewinnen. Das Team wird sich in den verbleibenden vier Saisonspielen von seiner besten Seite zeigen. (mgt)