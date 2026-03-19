Steigendes Interesse am Schiesssport

Die Schützengesellschaft Zuzgen traf sich zur Generalversammlung. Präsident Christian Binkert konnte 17 Schützen begrüssen. Ein besonderes Thema war das diesjährige Eidgenössische Schützenfest: 16 Schützen der SG Zuzgen werden die Reise nach Chur antreten – die Teilnahme am 19. und 20. Juni auf dem Schiessplatz in Rona ist gesichert.

Erfreulicherweise durfte die Schützengesellschaft sechs neue Passivmitglieder aufnehmen. Dieses Jahr standen auch Wahlen für den Vorstand an. Hansjörg Beutler führte als Tagespräsident durch die Wahlen. Thomas Gsell übergab sein Amt als Aktuar an Sonja Biedermann. Der gesamte Vorstand wurde danach für eine weitere Amtszeit von vier Jahren bestätigt. Unter Verschiedenem konnten Melanie Gürbüz und Sonja Biedermann über den Ende März startenden Jungschützenkurs informieren, bei dem die Teilnehmerzahl erneut ansteigt. Das steigende Interesse am Schiesssport freut den Verein besonders. Ein besonderer Dank gilt Thomas Gsell. Seit 1992 ist er Mitglied der Schützengesellschaft Zuzgen und seit 2005 im Vorstand als Aktuar tätig. Von 2006 bis 2022 organisierte und betreute er mit viel Herzblut die Luftgewehranlage im Restaurant Rössli. 2025 erhielt er zudem die erste Aargauer Feldmeisterschaftsmedaille, was auch seine sportliche Ausdauer und Leistung unterstreicht.

Mit einem herzlichen Dank an alle Mitglieder, dass die SG Zuzgen nicht nur ein Verein für sportliche Leistungen und Erfolge, sondern vor allem eine Gemeinschaft ist, in der Kameradschaft und gegenseitige Unterstützung grossgeschrieben werden, schloss der Präsident die GV. (mgt)