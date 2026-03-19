Stehende Ovationen für 50 Jahre Orgelmusik

Die katholische Kirche St. Peter und Paul in Frick war am Sonntagabend gut besucht. Zahlreiche Gäste kamen zum Jubiläumskonzert von Charlotte Moor, die seit 50 Jahren als Hauptorganistin in der Pfarrei tätig ist.

Jubiläumskonzert für Charlotte Moor in Frick

Die katholische Kirche St. Peter und Paul in Frick war am Sonntagabend gut besucht. Zahlreiche Gäste kamen zum Jubiläumskonzert von Charlotte Moor, die seit 50 Jahren als Hauptorganistin in der Pfarrei tätig ist.

Das Konzert zum Laetare-Sonntag wurde zu einem eindrucksvollen musikalischen Dank für ihr langjähriges Wirken – und endete mit einer langen Standing Ovation.

Das Programm führte die Zuhörenden durch mehrere Jahrhunderte der Musikgeschichte. Auf der grossen Metzler-Orgel und der Truhenorgel interpretierte Charlotte Moor Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Heinrich Ignaz Franz Biber, Felix Mendelssohn Bartholdy, Georg Friedrich Händel und Dieterich Buxtehude. Dabei zeigte sich ihre grosse musikalische Ausdruckskraft ebenso wie ihre Vertrautheit mit den klanglichen Möglichkeiten der Fricker Orgel.

Mitwirkende des Abends waren zwei Musikerinnen, mit denen Charlotte Moor seit Jahren verbunden ist. Die Geigerin Regula Keller bereicherte das Konzert mit feinfühligem Spiel, während die Sopranistin Christina Kessler mit ihrer warmen Stimme mehrere Werke eindrucksvoll gestaltete. Das Trio sorgte für eine dichte und lebendige Atmosphäre im Kirchenraum.

Im Laufe des Konzerts wechselten sich virtuose Orgelwerke mit kammermusikalischen Stücken ab. Besonders die barocken Kompositionen entfalteten im Kirchenraum ihre volle Wirkung, während im Mittelteil des Konzerts die intimeren Klänge der Truhenorgel für eine fast meditative Stimmung sorgten.

Abschliessend würdigte Pfarreiseelsorger Ulrich Feger die Jubilarin als Musikerin mit aussergewöhnlicher Bandbreite. Sie beherrsche nicht nur die grossen Werke der klassischen Kirchenmusik (von Bach über Händel bis Buxtehude), sondern finde auch immer wieder überraschende Wege, Menschen mit Musik zu erreichen. So habe sie gezeigt, dass auf der Kirchenorgel ebenso Schlager, ABBA, Beatles oder sogar Metallica erklingen können. Auch Kinderorgelkonzerte gehörten zu ihrem Repertoire.

Gerade diese Offenheit und Kreativität hätten über Jahrzehnte hinweg viele Menschen für die Kirchenmusik begeistert, betonte Feger. Im Namen der Kirchgemeinde sprach er Charlotte Moor einen grossen Dank für ihr jahrzehntelanges Engagement aus. Mit ihrer musikalischen Sorgfalt, ihrem liturgischen Gespür und ihrer grossen Vielseitigkeit habe sie das kirchliche Leben in Frick über ein halbes Jahrhundert hinweg geprägt. Das Publikum dankte es ihr mit langem Applaus und stehenden Ovationen. (mgt)