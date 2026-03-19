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Stehende Ovationen für 50 Jahre Orgelmusik

  19.03.2026 Frick
Regula Keller, Christina Kessler und Charlotte Moor (v.l.) konzertierten. Foto: zVg
Regula Keller, Christina Kessler und Charlotte Moor (v.l.) konzertierten. Foto: zVg

Jubiläumskonzert für Charlotte Moor in Frick

Die katholische Kirche St. Peter und Paul in Frick war am Sonntagabend gut besucht. Zahlreiche Gäste kamen zum Jubiläumskonzert von Charlotte Moor, die seit 50 Jahren als Hauptorganistin in der Pfarrei tätig ist.

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