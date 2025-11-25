Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Stehende Ovationen, auch das noch

  25.11.2025 Möhlin
«Unbedingt! Ich höre dir zu»: Markus Fäs, Möhliner Gemeindeammann. Foto: Archiv NFZ
«Unbedingt! Ich höre dir zu»: Markus Fäs, Möhliner Gemeindeammann. Foto: Archiv NFZ

So verabschiedete die Versammlung ihren Gemeindeammann

Es ist Donnerstagabend, Markus Fäs führt das letzte Mal durch eine Gemeindeversammlung. Das erwartet heisse Eisen, Tempo 30, ist gar nicht so heiss, und als der geschäftliche Teil endet, macht Lukas Fässler den ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote