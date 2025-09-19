Stefan Heuss zeigt seine skurrile Erfindungen

Wenn geniale Spinnereien, technischer Tüftlergeist und feiner Humor aufeinandertreffen, ist Stefan Heuss nicht weit. Am Samstag, 20. September, bringt der aus der SRF-Kultsendung «Giacobbo/ Müller» bekannte Erfinder, Kabarettist und Entertainer sein Bühnenprogramm «Die grössten Schweizer Patente» in die Event-Schüür in Sulz. Ab 20 Uhr erwartet das Publikum ein abendfüllendes Spektakel, bei dem Heuss eine Auswahl seiner verrücktesten und kreativsten Maschinen live präsentiert – stets mit einem Augenzwinkern und dem Blick für das technisch Absurde. Unterstützt wird er dabei vom «Innovationsorchester», das nur einem Mann besteht: Dide Marfurt, ein Multi-Instrumentalist von Format, der in der Schweizer Volksmusikszene fest verwurzelt ist. Mit einem Instrumentenrepertoire, das genauso vielfältig ist wie die Maschinen von Heuss, liefert Marfurt den perfekten musikalischen Rahmen für diesen einzigartigen Abend. (mgt)