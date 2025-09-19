Immobilien
Stefan Heuss zeigt seine skurrile Erfindungen

  19.09.2025 Sulz
Die Zuschauer erwartet ein Abend voller skurriler Erfindungen und musikalischer Überraschungen. Foto: zVg
Wenn geniale Spinnereien, technischer Tüftlergeist und feiner Humor aufeinandertreffen, ist Stefan Heuss nicht weit. Am Samstag, 20. September, bringt der aus der SRF-Kultsendung «Giacobbo/ Müller» bekannte Erfinder, Kabarettist und Entertainer sein Bühnenprogramm ...

