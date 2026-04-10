Stöbern und verkaufen – direkt vor der Haustür

Der Frühjahrsputz bringt es jedes Jahr ans Licht: Über Monate sammelt sich so einiges an – Dinge, die nicht mehr gebraucht werden. Doch wohin damit? Sandra Caluori und Katja Boutellier organisieren erstmals den Gansinger Trödel Trail.

Das Konzept ist ebenso einfach wie überzeugend: Statt Waren mühsam hin und her zu transportieren, verkaufen die Teilnehmenden ihre Schätze direkt auf dem eigenen Grundstück. Die Resonanz lässt sich sehen. Bereits kurz nach der Ankündigung gingen zahlreiche Anmeldungen ein und das, obwohl am gleichen Tag auch andere Veranstaltungen stattfinden.

Eine Anmeldung ist noch bis heute, 10. April, möglich (Tel. 076 373 48 34 oder 076 581 11 47). Anschliessend wird eine Übersichtskarte mit allen Verkaufsständen erstellt. Diese wird online über Instagram (#troedeltrail) und Facebook publiziert sowie am Veranstaltungstag beim Dorfplatz (Info-Tafel beim Denner) ausgehängt und bei den einzelnen Ständen aufgelegt.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Trödel Trail freuen. Eine Schnitzeljagd lädt zusätzlich dazu ein, auch versteckte Stände zu entdecken. Ob zu Fuss, mit dem Fahrrad oder auf Inline-Skates – der Trödel Trail bietet für alle etwas. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. (mgt)

Der Trödel Trail findet am Samstag, 25. April, von 10 bis 15 Uhr, statt. Die Organisatorinnen freuen sich auf zahlreiche Teilnehmende und einen erlebnisreichen Tag – hoffentlich bei bestem Frühlingswetter.