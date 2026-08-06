Stöbern in der Müligass

Am Sonntag, 6. September, verwandeln sich das Unterdorf und die Müligass in Gipf-Oberfrick in einen Treffpunkt für Gross und Klein. Von 9 bis 15 Uhr laden 100 Flohmarktstände zum Stöbern und Entdecken ein.

Gipf-Oberfrick freut sich auf den Flohmarkt im September

Am Sonntag, 6. September, verwandeln sich das Unterdorf und die Müligass in Gipf-Oberfrick in einen Treffpunkt für Gross und Klein. Von 9 bis 15 Uhr laden 100 Flohmarktstände zum Stöbern und Entdecken ein.

Auch dieses Jahr erwartet die Besucher eine bunte Mischung aus Secondhand-Schätzen, Alltagsgegenständen, Kinderartikeln und vielem mehr. Neben dem Flohmarkt lädt die Festwirtschaft mit Grill, süssen und herzhaften Crêpes, Kaffee, Kuchen und der Cüplibar zum Verweilen ein. Neu bleibt die Festwirtschaft wieder bis 16 Uhr geöffnet. Dank zusätzlicher Sitzgelegenheiten steht einem entspannten Zusammensein nichts mehr im Weg. Ergänzend sorgt dieses Jahr das Gelati vom Söhrenhof Bözen für eine süsse Erfrischung. Für musikalische Unterhaltung sorgt in diesem Jahr das Fricktaler Duo «A Wildflower's Tale». Mit ihren Gitarrenklängen und harmonischen Stimmen begleiten sie den Flohmi in mehreren Kurzauftritten und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre bei der Festwirtschaft. Die jeweils 20-minütigen Auftritte des Musik-Duos finden ab 11.30, 13, 14 und 15 Uhr statt.

Der Flohmi am Bach steht seit seiner Gründung nicht nur für das Weitergeben gut erhaltener Gegenstände, sondern auch für das Miteinander. Daher wird der Erlös jedes Jahr an eine gemeinnützige Organisation gespendet, welche dieses Jahr den Tierlignadenhof Kaisten unterstützt. Dieses Engagement wäre ohne zahlreiche Helferinnen und Helfer sowie die überaus grosszügige Unterstützung der Sponsoren nicht möglich. Ihnen allen gilt der herzlichste Dank der Organisatoren – sie und die Besucher tragen entscheidend dazu bei, dass dieser Anlass Jahr für Jahr stattfinden und gleichzeitig etwas Schönes und Gutes für die Region bewirken kann.

Die Organisatoren freuen sich auf viele bekannte und neue Gesichter und wünschen allen bereits heute einen unvergesslichen Flohmi am Bach 2026. Weitere Informationen sowie die Anmeldung für Standbetreiber gibt es im Internet unter: www.flohmi-am-bach.

(mgt)