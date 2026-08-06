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Stöbern in der Müligass

  06.08.2026 Gipf-Oberfrick
Am Sonntag, 6. September, laden mehr als 100 Flohmarktstände in Gipf-Oberfrick zum Stöbern und Entdecken ein. Foto: zVg
Am Sonntag, 6. September, laden mehr als 100 Flohmarktstände in Gipf-Oberfrick zum Stöbern und Entdecken ein. Foto: zVg

Gipf-Oberfrick freut sich auf den Flohmarkt im September

Am Sonntag, 6. September, verwandeln sich das Unterdorf und die Müligass in Gipf-Oberfrick in einen Treffpunkt für Gross und Klein. Von 9 bis 15 Uhr laden 100 Flohmarktstände zum Stöbern und Entdecken ein.

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