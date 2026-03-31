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Statutenänderung angenommen

  31.03.2026 Stein, Sport

Aargauer Schiessport-Verband Delegiertenversammlung

Am Samstag fand in Stein die 21. DV des Aargauer Schiesssport-Verbands (AGSV) statt, an der 179 Gäste und Vertreter von Schützenvereinen teilnahmen. Präsident Peter Gautschi (Vordemwald) leitete die Versammlung. Unter den ...

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