Statutenänderung angenommen

Am Samstag fand in Stein die 21. DV des Aargauer Schiesssport-Verbands (AGSV) statt, an der 179 Gäste und Vertreter von Schützenvereinen teilnahmen. Präsident Peter Gautschi (Vordemwald) leitete die Versammlung. Unter den ...

Aargauer Schiessport-Verband Delegiertenversammlung

Am Samstag fand in Stein die 21. DV des Aargauer Schiesssport-Verbands (AGSV) statt, an der 179 Gäste und Vertreter von Schützenvereinen teilnahmen. Präsident Peter Gautschi (Vordemwald) leitete die Versammlung. Unter den Gästen beg rüsste er Reg ierungsrätin Martina Bircher, Gemeindeammann Beat Käser und den höchsten Aargauer, Grossrats-Präsident Urs Plüss (Zofingen). Ebenfalls unter den Gästen dabei waren Nationalrat Christoph Riner (Zeihen), der selber ein aktiver Schütze ist, und Brigadier Niels Blatter als Vertreter der Armee. Ein zentrales Thema war eine Statutenänderung: Künftig können Schützenvereine direkt dem Kantonalverband beitreten, statt wie bisher über Bezirksverbände organisiert zu sein. Hintergrund ist, dass einige Bezirksverbände sich voraussichtlich auflösen werden. Die Anpassung dient zudem einer neuen Organisationsstruktur des Verbands. Die Statutenänderung wurde einstimmig angenommen.

Den verschiedenen Jahresberichten wurde ebenso zustimmt wie auch der Jahresrechnung des Jahres 2025. Auch das Budget für das Jahr 2026 wurde genehmigt. Die Rechnung für das verflossene Verbandsjahr fiel um einiges besser aus als budgetiert. Gemäss dem für die Finanzen verantwortlichen Thomas Vock ist dies auf Mehreinnahmen bei den Mitgliederbeiträgen zurückzuführen.

Abgeschlossen wurde die speditiv verlaufene Delegiertenversammlung mit den Ehrungen. So wurde Thomas Rohr (Villigen) zum Ehrenmitglied ernannt. (aw)