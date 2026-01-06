Startfeier für die neue Stadtpräsidentin

Seit Beginn dieses Jahres präsidiert zum ersten Mal in der Geschichte Rheinfeldens eine Frau den Stadtrat. Dass es sich gleichzeitig um das erste Mitglied der SP in diesem Amt handelt, macht den Wandel noch bemerkenswerter. Wie die SP mitteilt, lud sie am 2. Januar zu einer spontanen Feier vor dem Roten Haus ein, um mit der Stadtpräsidentin auf den Beginn einer neuen Epoche anzustossen. Trotz grosser Kälte folgten zahlreiche Mitglieder und eingeladene Gäste dem Ruf.

Zuerst hatten alle Anwesenden die Gelegenheit, Claudia Rohrer persönlich alles Gute für ihr Präsidium zu wünschen und ein paar Gedanken mit ihr auszutauschen. Und so war es schon fast dunkle Nacht vor dem Roten Haus, als zwei ehemalige Mitglieder des Stadtrats das Wort ergriffen. Beide betonten die grosse Zuversicht, mit welcher sie dem Wirken der neuen Stadtpräsidentin entgegenschauen. Sie sind gespannt, welche Schwerpunkte sie für die Zukunft setzt. Die ehemalige Frau Vizeammann Brigitte Rüedin betonte, wie wichtig es sei, dass möglichst viele Menschen Claudia Rohrer den Rücken stärken für ihre Arbeit und sie mit Rat und Tat unterstützen - seien das Parteimitglieder oder Frauen und Männer, die als Schlüsselpersonen die Stadt mitprägen. Das Rote Haus sei bewusst für diesen Apéro ausgewählt worden, weil es mehreren sozialen Institutionen Räume bietet und sich zum Ort der Begegnung für grosse Kreise der Bevölkerung entwickelt hat. Als Geschenk und Erinnerung überreichte sie der Stadtpräsidentin vielfarbige Bändel mit einem Knoten, welche für das Zusammenleben von Menschen aller Art und Farbe und ebenso fürs Lösen ihrer Probleme stehen - im Roten Haus, wie natürlich auch im Rathaus.

Alt-Vizeammann Peter Scholer, der in seiner Politzeit vier Stadtammänner miterlebte, verlieh seiner grossen Freude Ausdruck, dass er nun eine Stadtpräsidentin begrüssen dürfe. Er machte ihr Mut, die wichtigen Probleme konsequent anzupacken und tragende Lösungen zu erarbeiten. Und auch er hatte Präsente mitgebracht. Das waren zum einen ein grosser Lastwagen aus Holz, den ihm seine Mitarbeiter im Bauamt vor 20 Jahren als Abschiedsgeschenk übergeben hatten. Zieren wird er aber von jetzt an das Büro der Stadtpräsidentin, die ja dem Bauamt treu bleibt. Zum anderen eine Sonnenuhr, die sie daran erinnern soll, die sonnigen Zeiten zu geniessen.

Claudia Rohrer zeigte sich gerührt von der Vielzahl der Menschen, die trotz des unangenehmen Wetters den Weg gefunden hatten zum Apéro, der im Freien stattfand und ohne ihr Wissen organisiert worden war. Sie sei dankbar für die vielen wertvollen Begegnungen im Jahr 2025 und die grossartige Unterstützung. Diese seien die Grundlage ihrer Zuversicht, dass sie gemeinsam mit vielen Menschen die Zukunft von Rheinfelden positiv gestalten könne. Und dann verabschiedete sie sich schon zu einer ihrer ersten Amtshandlungen als Stadtpräsidentin, dem Besuch des Neujahrsempfangs der Nachbargemeinde Möhlin. In hoffnungsvoller Stimmung harrten die übrigen Gäste noch etwas aus, bevor auch sie sich auf den Weg ins warme Heim begaben. (mgt/nfz)