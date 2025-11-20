Start in die Vorweihnachtszeit

Wenn die Tage kürzer werden und der Duft von Gewürzen in der Luft liegt, verwandelt sich das Feldschlösschen-Brauereiareal erneut in einen Ort voller Licht, Musik und Begegnungen. Vom 21. bis 30. November, jeweils von Freitag bis Sonntag, lädt das Winterdorf dazu ein, den ...

Wenn die Tage kürzer werden und der Duft von Gewürzen in der Luft liegt, verwandelt sich das Feldschlösschen-Brauereiareal erneut in einen Ort voller Licht, Musik und Begegnungen. Vom 21. bis 30. November, jeweils von Freitag bis Sonntag, lädt das Winterdorf dazu ein, den Beginn der Adventszeit in besonderer Atmosphäre zu feiern. Zwischen funkelnden Lichtern und liebevoll dekorierten Marktständen rund um das historische Bierschloss entsteht eine einzigartige Stimmung. Unter den zahlreichen Ständen mit handgemachten und regionalen Produkten, feinen Köstlichkeiten und kreativen Geschenkideen lässt sich das eine oder andere Weihnachtsgeschenk finden. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – mit einer grossen Auswahl von wärmender Suppe über knusprige Racletteschnitten und herzhaftes Fonduebrot bis zu Spezialitäten aus der Grillhütte. (mgt)

Öffnungszeiten: Freitag: 16 bis 21 Uhr;

Samstag: 14 bis 21 Uhr; Sonntag: 11 bis 17 Uhr.