Am vergangenen Samstag sind sieben Mitglieder der Laufgruppe Fricktal mit ihrer Teilnahme am «Kerzers Lauf Swiss Season Opening» offiziell in die Laufsaison 2024 gestartet. Imma Agnetti-Fiore, Nicole Oppe, Rita Hediger und Sandra Hartmann haben sich zur Saisoneröffnung über ...