Start in die heisse Hockeyphase

Mit dem Abschluss der Hin- und Rückrunde am 10. Januar steht für die 1. Mannschaft des EHC Rheinfelden der Start in die entscheidende Phase der Saison bevor. Zum Ende der Qualifikation wartet mit dem Derby gegen Zunzgen-Sissach noch einmal ein echtes Highlight. Der EHC Rheinfelden hofft dabei auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen und wünscht sich eine echte Derby-Atmosphäre, die der Mannschaft zusätzlichen Schwung verleiht.

Sportlich befindet sich der EHC Rheinfelden derzeit gemeinsam mit Olten am Tabellenende. Dennoch sind die Chancen auf eine Playoff-Qualifikation weiterhin intakt. Der Ligamodus lässt auch Mannschaften aus den hinteren Rängen noch hoffen – insbesondere dann, wenn sie in den entscheidenden Direktduellen punkten. Genau solche Spiele stehen im Januar an: Drei Partien gegen direkte Tabellennachbarn bieten die Möglichkeit, insgesamt neun wichtige Punkte zu gewinnen und damit den Anschluss an die Playoff-Plätze herzustellen. Der bisherige Saisonverlauf zeigt eine Entwicklung mit Höhen und Tiefen. Die Hinrunde verlief mit nur einem Sieg aus sieben Spielen eher durchzogen. In der Rückrunde präsentierte sich das Team jedoch stabiler und konnte bereits zwei Siege feiern. Zudem gab es mehrere äusserst knappe Niederlagen, die deutlich machten, dass die Mannschaft konkurrenzfähig ist. Besonders ermutigend war der Auftritt am 21. Dezember 2025 gegen Meinisberg. Gegen die eingespielte Mannschaft, die aktuell den dritten Tabellenrang belegt, hielt der EHC Rheinfelden bis zehn Minuten vor Spielende gut mit, ehe am Ende eine knappe 5:3-Niederlage hingenommen werden musste.

Die Saison 2025/26 ist beim EHC Rheinfelden von zahlreichen Veränderungen geprägt. Mit Guy-Noel Klar steht ein neuer Trainer an der Bande, der den Verein bestens kennt und selbst viele Jahre das Trikot des EHC Rheinfelden getragen hat. Nach seiner erfolgreichen Tätigkeit als Trainer sämtlicher Nachwuchsteams vollzog er auf diese Saison hin den Schritt zu den Aktiven. Auf Spielerseite konnten mehrere starke Neuzugänge verpflichtet werden, welche die Qualität der Mannschaft spürbar erhöhten. Ergänzend stiessen im Laufe der Saison punktuell Spieler aus der U20 des EHC Basel zur Mannschaft, was zusätzliche Dynamik und neue Impulse brachte. Diese Anpassungen benötigten jedoch Zeit, bis sich das Team finden konnte – ein Prozess, der insbesondere im Dezember sichtbar Früchte zu tragen begann. Alles ist angerichtet für eine spannende und richtungsweisende Schlussphase der Qualifikation. Mit wichtigen Direktduellen, einer positiven Entwicklung auf dem Eis und der Hoffnung auf lautstarke Unterstützung im Derby am 10. Januar will der EHC Rheinfelden noch einmal alles investieren, um den Traum von den Playoffs am Leben zu halten. (mgt)