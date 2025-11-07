Start in die festliche Zeit

Adventsausstellung der Stiftung MBF

Die Stiftung MBF lädt am Freitag, 21. November, von 16.30 bis 20 Uhr, und am Samstag, 22. November, von 10 bis 14 Uhr, herzlich zur traditionellen Adventsausstellung ein. In und um das Gebäude Buche am Buchenweg 9 in Stein präsentiert die Stiftung MBF zum Thema «Wintertraum» ein vielseitiges Angebot an kreativen Produkten, handgefertigten Geschenkideen und saisonalen Leckereien, gefertigt von Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine stimmungsvolle Atmosphäre freuen, die zum Entdecken und Verweilen einlädt. Der «winterliche Zauberwald» der Stiftung MBF bietet zahlreiche Inspirationen für weihnachtliche Geschenke, darunter die beliebten «Stein Made»-Produkte sowie eine Vielfalt an handgefertigten Objekten aus den eigenen Ateliers der Stiftung.

Besondere Highlights

Die beliebten Brote, Zöpfe und Weihnachtsgutzli der Stiftung MBF sind in diesem Jahr wieder frisch erhältlich und versprechen kulinarischen Genuss. Pünktlich zur Adventszeit gibt es auch die bei Gross und Klein geschätzten Chlaussäckli – wahlweise bereits gefüllt oder zum Selbstbefüllen. Der Feldhof der Stiftung MBF bietet frisches, regionales Wintergemüse in Bio-Qualität sowie liebevoll handgefertigte Adventskränze für die vorweihnachtliche Dekoration.

Ein gemütlicher Innen- und Aussenbereich lädt an der Adventsausstellung dazu ein, bei leckerem Kuchen in der Kaffeestube oder am Grill- und Waffelstand das Beisammensein zu geniessen. Die Adventsausstellung bietet eine ideale Gelegenheit, die Stiftung MBF und ihre Menschen, die mit viel Engagement und Kreativität hochwertige Produkte schaffen, näher kennenzulernen. Die Stiftung MBF freut sich darauf, gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern in die festliche Zeit zu starten und allen ein unvergessliches Erlebnis voller Inspiration und Freude zu bieten. (mgt)

Öffnungszeiten: Freitag, 21. November: 16.30 – 20 Uhr; Samstag, 22. November: 10 – 14 Uhr; Gebäude Buche, Buchenweg 9, 4332 Stein.

Wichtiger Hinweis: Parkplätze stehen begrenzt zur Verfügung, die Besuchenden sind gebeten möglichst mit dem ÖV anzureisen.