Start in das neue Jahr

Im Mettauertaler Ortsteil Hottwil gehört es zur Tradition, dass der Dorfweibel oder die Dorfweibelin das neue Jahr offiziell ausruft. Auch diesmal wird Dorfweibelin Conny Brutsche in der Silvesternacht, vom 31. Dezember auf den 1. Januar, um Mitternacht ihren Rundgang durch das Dorf machen. Sie und der Gemeinderat freuen sich über ein interessiertes Publikum.

Neujahrsapéro mit Ehrungen

Der Neujahrsapéro der Gemeinde Mettauertal findet am 4. Januar 2026, um 14.15 Uhr, in der Turnhalle Mettau statt. Am Anlass tritt ein Kinderchor auf und die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Gemeinde werden geehrt.

Der Gemeinderat freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher. (mgt)