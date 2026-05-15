Starkes Spiel für Steiner Sportler

Mit viel Einsatz, Freude am Sport und zahlreichen starken Leistungen präsentierte sich der Turnverein Stein bei den Fricktaler Einkampfmeisterschaften 2026 auf der heimischen Anlage im Bustelbach. Die 43 Steiner ...

Die TV-Sportasse holten 30 Medaillen, darunter sieben goldene

Mit viel Einsatz, Freude am Sport und zahlreichen starken Leistungen präsentierte sich der Turnverein Stein bei den Fricktaler Einkampfmeisterschaften 2026 auf der heimischen Anlage im Bustelbach. Die 43 Steiner Athletinnen und Athleten feierten sieben Gold-, zehn Silberund 13 Bronzemedaillen.

Von den jüngsten Nachwuchsathletinnen und -athleten bis zu den Aktiven war der Ehrgeiz spürbar, die im Training erarbeiteten Leistungen im Wettkampf abzurufen. Trotz wechselhafter Witterung herrschte den ganzen Tag über eine tolle Stimmung auf und neben den Anlagen. Besonders erfreulich: Die angekündigte Regenfront wartete bis nach dem abschliessenden Rangverlesen, so dass sämtliche Disziplinen unter guten Bedingungen durchgeführt werden konnten.

Für die Goldmedaillen des TV Stein sorgten Micha Stritt, der sich bei den U18-Männern über 100 Meter zum Sieg sprintete, sowie Malina Ernst, die in der Kategorie U14-Frauen die 60 Meter gewann. Weitere Goldmedaillen holten Giosuè Cangeri im Hochsprung der U12-Männer sowie Juna Trachsel im Weitsprung der U10-Frauen. Neben den zahlreichen Siegen durfte sich der TV Stein über weitere zehn Silber- sowie 13 Bronzemedaillen freuen. Besonders erfreulich war dabei, dass sich Athleten aus nahezu allen Alterskategorien Podestplätze sicherten – von den jüngsten U10-Athleten bis zu den Aktiven. Ein weiteres Highlight war die 60-Meter-Pendelstafette U18 Mixed. Das erste Team des TV Stein setzte sich gegen insgesamt 14 Teams durch und holte den Fricktaler Meistertitel. Die weiteren Steiner Teams klassierten sich auf den Rängen 3, 8, 12 und 14. Neben einem intensiven Wettkampftag voller Einzelleistungen war es für die Sportler besonders schön, auch gemeinsam als Team auf dem Platz zu stehen und sich gegenseitig anzufeuern.

Ein grosser Dank gilt allen Kampfrichtern und Leitern, die mit ihrem Einsatz einen reibungslosen Ablauf ermöglichten. Ebenso gebührt allen Athletinnen und Athleten ein grosses Kompliment für ihren Einsatz, Ehrgeiz und ihre grosse Motivation. (dlm/)