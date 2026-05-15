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Starkes Spiel für Steiner Sportler

  15.05.2026 Stein
Mona Caduff holte sich Silber im Hochsprung und Bronze über 1000 Meter.
Mona Caduff holte sich Silber im Hochsprung und Bronze über 1000 Meter.

Die TV-Sportasse holten 30 Medaillen, darunter sieben goldene

Mit viel Einsatz, Freude am Sport und zahlreichen starken Leistungen präsentierte sich der Turnverein Stein bei den Fricktaler Einkampfmeisterschaften 2026 auf der heimischen Anlage im Bustelbach. Die 43 Steiner ...

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