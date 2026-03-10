Immobilien
Starkes Kollektiv und ein hungriger Sadok Ben Romdhane

  10.03.2026 Möhlin, Sport
Sadok Ben Romdhane wurde als Best Player geehrt. Er erzielte elf Treffer, inklusive zwei Siebenmeter. Foto: Christine Steck
Handball, NLB: Möhlin siegt gegen Wädenswil/Horgen mit 30:26. Sadok Ben Romdhane erzielte elf Tore.

Die SG Wädenswil/Horgen brauchte dringend Zählbares, um vom Tabellenkeller wegzukommen. Es war aber Möhlin, das sich früh absetzte, mit Flügeltreffern von ...

