Starkes Kollektiv und ein hungriger Sadok Ben Romdhane

Handball, NLB: Möhlin siegt gegen Wädenswil/Horgen mit 30:26. Sadok Ben Romdhane erzielte elf Tore.

Die SG Wädenswil/Horgen brauchte dringend Zählbares, um vom Tabellenkeller wegzukommen. Es war aber Möhlin, das sich früh absetzte, mit Flügeltreffern von Jan Waldmeier und Finn Kreuzer auf der anderen Seite. Danach blitzte auch die Torgefährlichkeit eines Ardin Berisha und Sadok Ben Romdhane auf, welche nach sechs Minuten auf 5:1 für Möhlin stellten. Ermöglicht wurde der Vorsprung auch durch mehrere Paraden von Robin Santeler. Eine frühe erste Zeitstrafe gegen Mitch Giezeman nutzten die Zürcher für Treffer, darunter zwei Siebenmeter, aber Möhlins Offensive hielt dagegen, traf durch Ben Romdhane und Berisha.

Beim Stand von 6:10 (16.) nahm der Heimtrainer die erste Auszeit. Das Vorhaben wurde aber durch Möhlins Torhüter vereitelt, auch weil seine Vordermänner einen tadellosen Job machten. Wenig später wurde es gehässig auf dem Feld und der Geräuschpegel durch den Speaker und die anwesenden 250 Zuschauenden taten das Ihre. Bis auf vier, fünf Tore konnte sich Möhlin vorerst absetzen. Mehr lag nicht drin, zu viele halbherzige Würfe oder technische Fehler machten sich bemerkbar, hinzu kamen Zeitstrafen gegen Fabian Ceppi (25.) und Patrick Schweizer (28.). Mit einem 14:12-Vorsprung ging Möhlin in die Pause.

Zweiter Durchgang bleibt spannend

Wädenswil/Horgen kam besser in die Partie zurück, weil Möhlin offensiv gleich reihenweise an Keeper Luka Sokcevic scheiterte. Zudem musste erneut eine Zeitstrafe ausgestanden werden, was dem Gegner Lücken und damit den 14:14-Ausgleich in der 35. Spielminute ermöglichte. Da setzte Möhlins Kapitän Fabian Ceppi ein wichtiges Zeichen, tankte sich durch und wenig später schloss Sadok Ben Romdhane mit dem 16:14 für den TVM erfolgreich vom Siebenmeter ab. Robin Santeler parierte den nächsten gegnerischen Siebenmeter. Die Gastgeber kamen noch ein Mal auf einen Treffer heran (40.), danach erspielten sich die Fricktaler ein kleines Polster. Es waren die wuchtigen Treffer des durchsetzungsstarken Ben Romdhane, der dreimal nacheinander zum zuletzt 21:16 für Möhlin erhöhte. Doch war der Sieg noch nicht in trockenen Tüchern, denn knapp vier Minuten vor Spielende kamen die Gastgeber wieder auf 24:27 heran und Möhlins Kreisläufer Giezeman musste zuvor erneut auf die Bank. Der TVM rettete sich aber mit Treffern von Sadok Ben Romdhane und Ardin Berisha und so änderte auch Björn Buobs letzter Ball zum 26:30-Schlussstand wenig am umjubelten Sieg der Fricktaler.

Die Mannschaft von Zoltan Majeri erlebte an diesem frühen Samstagabend manch knackige Phase in der lauten Glärnisch-Halle, liess aber in der Defensive wenig zu und kämpfte aufopferungsvoll weiter. Alle Spieler steuerten wichtige Treffer bei, allerdings sticht Linkshänder Sadok Ben Romdhane mit elf Zählern aus dem Kollektiv heraus. Stolz darf auch Keeper Robin Santeler sein, er vereitelte zwei Siebenmeter und kam auf eine Abwehrquote von 36 Prozent! Ein freundschaftliches Wiedersehen gab es mit dem Ex-Möhliner Stian Grimsrud, der allerdings verletzungsbedingt zum Zuschauen verdonnert war, genau wie weitere namhafte Rückraumkollegen seines neuen Teams.

Möhlin mit: Santeler (14/39, 36%) Roth; Ceppi (1), Soder, Metzger, Kreuzer (3), Ben Romdhane (11), Fässler, Grandi (2), Franceschi (1), Giezeman (2), Berisha (7), Schweizer, Wunderlin, Waldmeier (3).