Starker Auswärtsauftritt gegen den TV Steffisburg

  25.11.2025 Möhlin
Rechtsaussen Jan Waldmeier beeindruckte mit sechs Toren. Foto: Christine Steck
Rechtsaussen Jan Waldmeier beeindruckte mit sechs Toren. Foto: Christine Steck

Handball, NLB: Der TV Möhlin gewinnt mit 40:32

Die Fricktaler mussten die Reise nach Thun ohne den angeschlagenen Ruben Ribeiro antreten. Aber sie liessen in der Defensive wenig zu und agierten im Angriff variabel und kämpferisch, zudem war Keeper Robin Santeler zur Stelle, ...

