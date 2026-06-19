Starker Auftritt vor Publikum

Freudige und gespannte Erwartung bei Eltern, Grosseltern und Musikinteressierten und eine leichte Nervosität und ein Kribbeln bei manchen Teilnehmenden: das war die Stimmungslage in der Aula des Schulhaus Blauen. Das Jugendspiel ...

Jahreskonzert der Musikschule Region Laufenburg

Freudige und gespannte Erwartung bei Eltern, Grosseltern und Musikinteressierten und eine leichte Nervosität und ein Kribbeln bei manchen Teilnehmenden: das war die Stimmungslage in der Aula des Schulhaus Blauen. Das Jugendspiel Geissberg eröffnete das Konzert mit rhythmischen Klängen vor zahlreichem Publikum. Musikschulleiter Stefan Büchi begrüsste die Anwesenden und versprach ihnen ein abwechslungsreiches Programm – und sollte damit Recht behalten.

Die Gitarrenschülerinnen trugen «Memories» und «Perfect» von Ed Sheeran perfekt vor. Auch der gekonnt vorgetragenen Cornet- und Saxophonbeitrag sorgte für eine klangliche Vielfalt. Die Beiträge waren gut eingeübt und wurden mitreissend vorgetragen.

Nun wurde es rockiger. Mit «Highway to hell» von AC/DC wurden die Beiträge der Schlagzeuger eingeleitet und sorgten für viel Energie auf der Bühne.

Jubiläen

Traditionell ist das Jahreskonzert auch Anlass, die Lehrpersonen zu ehren. Monika van Diest, Vorstandsmitglied der MSRL, durfte Urban Bauknecht für 35 Jahre, Stefan Büchi für 25 Jahre und Manuel Meinen für 20 Jahre an der MSRL ein Geschenk überreichen. Christine Böhler wendet sich einer anderen Aufgabe zu und wurde verabschiedet. Nun setzten die Kinder vom Kinderchor das Konzert fort und sangen sich fit mit dem «Wellermann», ein Stimmbildungslied mit mitreissender Melodie. Voller Insbrunst folgten frisch und munter vorgetragene Lieder. Mit «Singing all together» verabschiedete sich der Chor. Anschliessend folgte mit den Blockflötenschülerinnen ein stimmungsvolles Potpourri.

Ein weiterer Höhepunkt war das Bläsertrio, sie spielten «The Blues Factory» von Jaco de Haan und zeigten eindrucksvoll das Zusammenspiel in der Gruppe. Auch der darauffolgende Akkordeonbeitrag überzeugte das Publikum.

Das Cornet Duett unterhielt mit «The Entertrainer» und es war eine Freude diesen begabten jungen Musikerinnen zuzuhören. Zum Abschluss folgte der Auftritt der Saxophonklasse und fand beim Publikum grossen Anklang.

«The Magnificent Seven», die Titelmelodie von den glorreichen Sieben wurde, wie treffend, von sieben Schülerinnen und Schüller vorgetragen. Mit dem Schlusslied «Mercy, Mercy, Mercy» gespielt auf dem Saxophon nahm das Konzert ein Ende. Das aufmerksame Publikum dankte den Musizierenden mit grossem Applaus für die vollbrachte Leitung. (mgt)