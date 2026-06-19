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Starker Auftritt vor Publikum

  19.06.2026 Laufenburg

Jahreskonzert der Musikschule Region Laufenburg

Freudige und gespannte Erwartung bei Eltern, Grosseltern und Musikinteressierten und eine leichte Nervosität und ein Kribbeln bei manchen Teilnehmenden: das war die Stimmungslage in der Aula des Schulhaus Blauen. Das Jugendspiel ...

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