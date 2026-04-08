STARKER AUFTRITT DES GERÄTETURNEN MÖHLIN

Kürzlich nahm das «GeTu» Möhlin (Geräteturnen Möhlin) mit 16 Turnerinnen am Vergleichswettkampf in Sissach teil. Die Mädchen überzeugten mit starken Leistungen und durften sich am Ende über zahlreiche Auszeichnungen sowie gleich drei Podestplätze ...

Kürzlich nahm das «GeTu» Möhlin (Geräteturnen Möhlin) mit 16 Turnerinnen am Vergleichswettkampf in Sissach teil. Die Mädchen überzeugten mit starken Leistungen und durften sich am Ende über zahlreiche Auszeichnungen sowie gleich drei Podestplätze freuen. Besonders bemerkenswert war der Erfolg in der Kategorie 1: Jolina Gysin sicherte sich bei ihrem ersten grossen Wettkampf direkt den 2. Rang. Mit sauber geturnten Übungen zeigte sie, dass sie auch bei grösseren Wettkämpfen mithalten kann. In der Kategorie 2 war das «GeTu» Möhlin sogar doppelt auf dem Podest vertreten. Livia Freiermuth turnte sich souverän auf den 1. Rang. Ina Baumberger sicherte sich den 3. Rang. (mgt)



