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STARKER AUFTRITT DES GERÄTETURNEN MÖHLIN

  08.04.2026 Möhlin, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Kürzlich nahm das «GeTu» Möhlin (Geräteturnen Möhlin) mit 16 Turnerinnen am Vergleichswettkampf in Sissach teil. Die Mädchen überzeugten mit starken Leistungen und durften sich am Ende über zahlreiche Auszeichnungen sowie gleich drei Podestplätze ...

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