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Starker Auftritt der Sulzer

  02.04.2026 Sulz, Sport
Beeindruckende Teamleistung der Sulzer Kunstturner. Foto: zVg
Beeindruckende Teamleistung der Sulzer Kunstturner. Foto: zVg

Turnnachwuchs am Rhytal-Cup in Kleindöttingen

Mit über 50 Kindern und Jugendlichen stellte Sulz am Rhytal-Cup eine beeindruckend grosse Delegation. Die jungen Turnerinnen und Turner überzeugten mit zahlreichen Podestplätzen und Spitzenplatzierungen.

Der ...

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