Starker Auftritt der Sulzer

Mit über 50 Kindern und Jugendlichen stellte Sulz am Rhytal-Cup eine beeindruckend grosse Delegation. Die jungen Turnerinnen und Turner überzeugten mit zahlreichen Podestplätzen und Spitzenplatzierungen.

Turnnachwuchs am Rhytal-Cup in Kleindöttingen

Mit über 50 Kindern und Jugendlichen stellte Sulz am Rhytal-Cup eine beeindruckend grosse Delegation. Die jungen Turnerinnen und Turner überzeugten mit zahlreichen Podestplätzen und Spitzenplatzierungen.

Der Samstag stand im Zeichen des Kunstturnens. Für Sulz gingen Fynn Obrist, Noah Kleeb, Emil Harsch, Luca Kleeb, Jérome Wächter, Valentin Trcak, Nelio Carabin und Fabian Fahrni im Einführungsprogramm an den Start. Besonders hervorzuheben ist der sensationelle 4. Rang von Fynn Obrist, der lediglich 15 Hundertstel hinter dem Bronzeplatz zurücklag.

Auch im Geräteturnen wurden starke Resultate erzielt: In der Kategorie K4 verpasste Nicolas Steinacher das Podest denkbar knapp und belegte mit nur fünf Hundertstel Rückstand den 4. Rang. In der Kategorie Herren K5 zeigte Joel Stein acher eine stabile Leistung, musste sich jedoch ebenfalls mit dem undankbaren 4. Platz zufriedengeben.

Erfolgreicher Sonntag mit Podestplätzen

Am Sonntag setzte sich der Erfolgslauf der Sulzer fort. Im K1 sicherte sich Joelle Vogel in einem Teilnehmerfeld von über 30 Turnerinnen die Silbermedaille. Rania Waldburger erreichte mit Rang 5 ebenfalls eine starke Platzierung.

Einen kompletten Medaillensatz für Sulz gab es bei den Knaben im K3: Gold für Oscar Huber, Silber für Jonas Obrist und Bronze für Benjamin Balint. Sie zeigten eindrücklich, dass auch als Einzelkämpfer ein gut funktionierendes Team enorm wichtig ist, um Spitzenleitungen zu erbringen.

Weitere beachtliche Resultate erzielten Milena Roux im K2 mit Rang 14 bei über 30 Startenden – inklusive einer hervorragenden Note von 9.6 am Boden – sowie Lena Kalt, die im grossen Teilnehmerfeld von knapp 60 Turnerinnen im K3 den 17. Rang belegte.

Neben den Podest- und Spitzenplatzierungen überzeugte die engagierte Teamleistung aller Turnenden sowie der Leiterstab und die Betreuer, welche die Kinder optimal auf die Einzelturnsaison vorbereiteten.

Nächster Rhytal-Cup in Laufenburg

Der nächste Rhytal-Cup findet am 21. und 22. März 2027 in Laufenburg statt und wird von der Jugend Sulz organisiert. (mgt)