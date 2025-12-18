Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Starker Auftritt der Musikschule Unteres Fricktal

  18.12.2025 Fricktal
Die Musikschule Unteres Fricktal war mit einer grossen Gruppe vertreten. Foto: zVg
Die Musikschule Unteres Fricktal war mit einer grossen Gruppe vertreten. Foto: zVg

Am vergangenen Samstag fand in Muttenz der Nordwestschweizer Solisten- und Ensemblewettbewerb (NSEW) statt. Die Musikschule Unteres Fricktal trat mit einem starken Team von knapp 20 Musizierenden in vier Alterskategorien und zahlreichen Instrumentalsparten an – und die Ergebnisse ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote