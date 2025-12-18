Starker Auftritt der Musikschule Unteres Fricktal

Am vergangenen Samstag fand in Muttenz der Nordwestschweizer Solisten- und Ensemblewettbewerb (NSEW) statt. Die Musikschule Unteres Fricktal trat mit einem starken Team von knapp 20 Musizierenden in vier Alterskategorien und zahlreichen Instrumentalsparten an – und die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Bei den Jüngsten in der Kategorie D (bis 11 Jahre) startete Flurin Hasler in der Sparte «Hohes Blech» und holte mit 91 Punkten sensationell den 1. Rang. Ebenfalls beeindruckend war die Leistung von Adrian Henz, der in der Sparte «Tiefes Blech» mit 93 Punkten als bester Posaunist den hervorragenden 2. Rang erreichte. Für beide war es die erste Wettbewerbsteilnahme – ein grossartiger Einstieg.

In der Kategorie C (12 bis 13 Jahre) verteidigte Nils Buchmüller seinen Titel in souveräner Manier in der Sparte «Hohes Blech» mit 96 Punkten und grossem Abstand zum zweiten Platz. Ebenso brillierte Leona Mayoraz von der Musikschule Möhlin als beste Posaunistin mit 91 Punkten und einem starken 2. Rang, dicht gefolgt von Lars Baumgartner auf dem Euphonium bei seiner ersten Teilnahme und einem souveränen 3. Platz. Bei den Holzblasinstrumenten gab es eine gemischte Kategorie mit Blockflöten, Klarinetten und Querflöten. Hier erspielte sich Edward Medlock als bester Blockf lötist mit 93 Punkten den hervorragenden 2. Platz. Noeline Sacher wurde als beste Querflötistin knapp neben dem Podest mit einem guten 4. Rang belohnt.

In der Kategorie B (14 bis 16 Jahre) stellte die Musikschule Unteres Fricktal in allen Sparten mindestens einen Teilnehmenden. Trotz eines souveränen Auftritts reichte es Sophie Medlock in der Sparte «Holzblasinstrumente» nicht für einen Spitzenplatz. Ebenso verpassten die beiden 14-jährigen Hella Hancz und Sandro Sacher bei ihrer ersten Teilnahme die Top 6 knapp. Larin Buchmüller erkämpfte sich mit 90 Punkten bei den Waldhörnern gegen eine wie immer starke Basler Konkurrenz den tollen 6. Rang. In der Sparte «Mallets» erreichte Ramon Sacher bei seiner ersten Teilnahme gegen eine starke Konkurrenz und mit 95 Punkten den hervorragenden 3. Platz. Eine besondere Leistung gelang Corinna Schneider: Nach dem ersten Rang am Aargauer Musikwettbewerb mit der Klarinette erspielte sie sich mit ihrem Zweitinstrument Euphonium mit 96 Punkten ebenfalls den Titel. In der gleichen Kategorie erspielte sich Anna Dorothea Essling mit 90 Punkten einen beachtlichen 5. Rang. Traditionell konnten sich auch in der Kategorie A (ab 17 Jahre) Teilnehmende messen, darunter auch Erwachsene. Von der Musikschule Unteres Fricktal traten sechs Musizierende in den beiden Blechblasinstrumentenkategorien an. Für einmal reichte es in der Sparte «Tiefes Blech» Sarah Iaconi und Fabian Schlumpf nicht unter die Top 6. Susan Wiekert erspielte sich mit ihrem Eb-Horn den tollen 6. Rang bei grosser Konkurrenz. Ein Ausrufezeichen setzte Lars Freivogel in dieser Sparte als bester Posaunist mit sensationellen 97 Punkten und dem hervorragenden 2. Rang. Mit einer tollen Leistung erspielte sich zudem Cristian Bonifacio beim «Hohen Blech» und mit 91 Punkten einen soliden 5. Platz. Zusammen mit Susan Wiekert trat Cristian noch als Duo an. Beide krönten ihre Teilnahme mit einem 2. Rang. In der Sparte «Hohes Blech» sicherte sich der ehemalige Schüler, Urs Hasler aus Gipf-Oberfrick, wie vor drei Jahren und mit 97 Punkten den Titel. Mit zwei Titeln, fünf zweiten und zwei dritten Plätzen und vielen starken Einzelleistungen war der Wettbewerb ein eindrucksvoller Beweis für die Qualität der musikalischen Ausbildung in der Region. «Ein besonderer Dank gilt den engagierten Lehrpersonen, die die Teilnehmenden mit grossem Einsatz und Fachwissen optimal vorbereitet haben. Solche Wettbewerbe sind für die Musizierenden von grosser Bedeutung, da sie wertvolle Erfahrungen sammeln und ihre Leidenschaft für die Musik weiterentwickeln können», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Musikschule Unteres Fricktal gratuliert allen Teilnehmenden herzlich zu ihren hervorragenden Leistungen. (mgt)