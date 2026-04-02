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STARKER AUFTRITT DER MÖHLINER JUDOKAS

  02.04.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Das Freundschaftsturnier des «Budokai» Liestal bot eine wertvolle Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen zu messen. Auch der «Judo & Ju Jitsu»-Club Möhlin war mit mehreren jungen Athletinnen und Athleten vertreten. Sie zeigten auf der Matte grossen Einsatz, ...

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