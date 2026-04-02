STARKER AUFTRITT DER MÖHLINER JUDOKAS

Das Freundschaftsturnier des «Budokai» Liestal bot eine wertvolle Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen zu messen. Auch der «Judo & Ju Jitsu»-Club Möhlin war mit mehreren jungen Athletinnen und Athleten vertreten. Sie zeigten auf der Matte grossen Einsatz, ...

Das Freundschaftsturnier des «Budokai» Liestal bot eine wertvolle Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen zu messen. Auch der «Judo & Ju Jitsu»-Club Möhlin war mit mehreren jungen Athletinnen und Athleten vertreten. Sie zeigten auf der Matte grossen Einsatz, Kampfgeist und konnten mehrere Podestplätze erkämpfen – Silber (2. Platz) für Rio Wendelspiess und Silas Duplain; Bronze (3. Platz) für Sun Wendelspiess und Elias Wunderlin. Ebenfalls starke Resultate erzielten Liv Lang mit Rang 4 sowie Artem Pyvovarov und Niklas Wüthrich, die das Turnier auf dem 5. Platz abschlossen. Neben den Resultaten stand für die jungen Judokas das Sammeln von Wettkampferfahrung im Vordergrund. (mgt)