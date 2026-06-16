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Starker Auftritt der Fricktaler

  16.06.2026 Fricktal, Sport
Die Unterschrift von Fabian Weiss war von den jungen Autogrammjägern am GP Gippingen begehrt. Foto: Neli Widmer
Die Unterschrift von Fabian Weiss war von den jungen Autogrammjägern am GP Gippingen begehrt. Foto: Neli Widmer

Mit dem 25-jährigen Belgier Liam Slock gewann ein Aussenseiter am Sonntag den in Leuggern zu Ende gehenden «GP Gippingen» der Radprofis. Slock gewann nicht nur als Aussenseiter, er fuhr nicht über die Ziellinie, er flog darüber. Da Slock auf die Ziellinie stürzte und ...

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