STARKE STEINERINNEN BEI DEN AARGAUER STEINSTOSS-MEISTERSCHAFTEN

Drei Steiner Athletinnen gingen in Wittnau an den Start der Kantonalen Steinstossmeisterschaften. Mit dem 6-Kilo-Stein konnten sich Naomi Christen (9,62 Meter) mit dem 2. Rang und Sandra Leimgruber (9,41 Meter) mit dem 3. Rang je einen Podestplatz sichern. In der Teamwertung, zusammen mit Larissa Mehr (7,64 Meter), reichte es sogar für das Siegertreppchen. Auch mit dem 12,5-Kilo-Stein gelang ein Doppelerfolg: Sandra Leimgruber (5,69 Meter) holte sich die Silbermedaille, Naomi Christen (5,62 Meter) die Bronzemedaille. (mgt)