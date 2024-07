An der Gymkhana vom zurückliegenden Wochenende massen sich in Gansingen um die 60 Pferd-Reiter-Teams in den sportlichen Herausforderungen. Auch die junge Generation war gut vertreten. Auf dem Foto zu sehen die Siegerehrung von der Prüfung Nummer 3 (Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren). ...