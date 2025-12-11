Starke Leistungen des Rheinfelder Eishockey-Nachwuchses

Am Samstagabend spielte die U18 des EHC Rhein felden gegen den EHC Sursee. Von Beginn weg dominierten die Rheinfelder das Spiel und gingen mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. Im zweiten Drittel erzielten sie vier weitere Tore und gingen mit einem soliden Vorsprung von 6:2 in die ...

Am Samstagabend spielte die U18 des EHC Rhein felden gegen den EHC Sursee. Von Beginn weg dominierten die Rheinfelder das Spiel und gingen mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. Im zweiten Drittel erzielten sie vier weitere Tore und gingen mit einem soliden Vorsprung von 6:2 in die Garderobe. Im letzten Drittel schraubten sie das Resultat um weitere vier Tore in die Höhe und siegten am Schluss verdient mit 10:2.

Die Rheinfelder U16 verschlief den Start gegen EHC Bern 96 Gelb völlig und lag nach fünf Minuten mit 0:2 hinten. Zwar konnten sie kurze Zeit später den Anschlusstreffer erzielen, zu mehr reichte es im ersten Drittel nicht mehr. Kurz nach Wiederanpfiff gelang der langersehnte Ausgleich und das Spiel wurde ausgeglichener, doch die Berner erhöhten zum Drittelsende auf 2:4. 22 Sekunden nach Beginn des dritten Drittels erhöhten die Berner auf 2:5. Die Jungs und Mädels kämpften und konnten kurz vor Schluss den Ausgleich erzielen. Es ging ins Penaltyschiessen. Nach 18 Penaltyschüssen siegten die Roten mit 6:5 und konnten zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Die U14 spielte am Sonntagabend in Burgdorf und gewann diskussionslos mit 11:2. (mgt)