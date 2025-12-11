Immobilien
Starke Leistungen des Rheinfelder Eishockey-Nachwuchses

  11.12.2025 Rheinfelden, Sport
Die siegreiche U16. Foto: zVg
Die siegreiche U16. Foto: zVg

Am Samstagabend spielte die U18 des EHC Rhein felden gegen den EHC Sursee. Von Beginn weg dominierten die Rheinfelder das Spiel und gingen mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. Im zweiten Drittel erzielten sie vier weitere Tore und gingen mit einem soliden Vorsprung von 6:2 in die ...

