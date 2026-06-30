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Fricktaler gewinnen dreimal Silber an der Rad-Schweizermeisterschaft

  30.06.2026 Fricktal, Sport
Der Gansinger Junior Levin Hüsler fuhr an der Rad-Schweizermeisterschaft im Jura auf den zweiten Rang. Foto: August Widmer
Der Gansinger Junior Levin Hüsler fuhr an der Rad-Schweizermeisterschaft im Jura auf den zweiten Rang. Foto: August Widmer

Auch wenn es zu keinem Titel reichte, dürfen die im jurassischen Courtételle ausgetragenen Rad-Schweizermeisterschaften für die Radsportlerinnen und Radsportler aus dem Fricktal als erfolgreich bezeichnet werden.

August Widmer

Dreimal gab es für die Fricktaler nämlich Silber. ...

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