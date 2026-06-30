Fricktaler gewinnen dreimal Silber an der Rad-Schweizermeisterschaft

Auch wenn es zu keinem Titel reichte, dürfen die im jurassischen Courtételle ausgetragenen Rad-Schweizermeisterschaften für die Radsportlerinnen und Radsportler aus dem Fricktal als erfolgreich bezeichnet werden.

Auch wenn es zu keinem Titel reichte, dürfen die im jurassischen Courtételle ausgetragenen Rad-Schweizermeisterschaften für die Radsportlerinnen und Radsportler aus dem Fricktal als erfolgreich bezeichnet werden.

August Widmer

Dreimal gab es für die Fricktaler nämlich Silber. Am Donnerstag holte sich das Geschwisterpaar Jan und Lea Huber (Sulz) im Zeitfahren die Silberauszeichnung. Im Rennen der U23-Männer musste sich Jan Huber nur um 20 Sekunden dem neuen Titelhalter Simon Wirz aus Bulle geschlagen geben. Ähnlich stark fuhr seine Schwester Lea im Rennen der U23-Frauen: Da war Mara Winter (Grabs SG) um 44 Sekunden schneller als die Fricktalerin. Im Zeitfahr-Rennen der Elite fuhr Aargauermeisterin Irina Lützelschwab (Wallbach) auf den sechsten Rang. Lützelschwab bestritt am Samstag bei brütender Hitze auch das Strassenrennen der Frauen-Elite und wurde dort gute Zehnte.

Noch besser war in diesem Rennen, in dem Titelverteidigerin Steffi Häberlin mit zwei Sekunden Vorsprung vor Marlen Reusser obenaus schwang, Lea Huber. Sie erreichte das Ziel als Fünfte. Wieder war sie damit die zweitbeste U23-Fahrerin. Und wieder lag die St. Gallerin Mara Winter wie im Zeitfahren einen Rang vor ihr.

Titel wurden im Strassenrennen für die U23-Fahrerinnen und -Fahrer in Courtételle keine vergeben. Die U23-Meisterschaften werden am kommenden Wochenende, 4. und 5. Juli, gemeinsam mit den Verbänden Deutschland, Österreich und Luxemburg in Luxemburg ausgetragen.

Silber auch in den Strassenrennen

Hingegen wurden in Courtételle Meistertitel in den Nachwuchskategorien vergeben. Im Rennen der Junioren / U-19 holte sich Levin Hüsler (Gansingen) die Silbermedaille. Im Endspurt einer Viererspitze musste er sich nur dem Berner Nick Flury (Arch) geschlagen geben. Als zweitbester Fricktaler kam hier Louis Munk (Sulz) auf den 24. Platz. Im Rennen der Elite/Profis, das wie die Zeitfahr-Schweizermeisterschaft vom Zurzibieter Jan Christen (Gippingen) gewonnen wurde, kam Nicola Zumsteg (Gansingen) als 23. einen Rang hinter Titelverteidiger Mauro Schmid (Steinmaur) ins Ziel. Jan Huber landete auf dem 27. Rang. Fabian Weiss, der zweite Sulzer, kam auf den 34. Rang. Auch hier machte die Hitze das über 153 Kilometer führende Rennen zu einer schweren Angelegenheit.

Ganz ohne Sieg gingen die Radsportler aus dem Fricktal gleichwohl nicht aus dem Jura nach Hause: In der Kategorie U-11, die am Samstag ein Rundstreckenrennen bestritt ,schwang mit Fabbio Abbühl von den Jungradlern Sulz-Gansingen ein junger Fricktaler obenaus. Dieses Rennen der jüngsten Radsportler zählte allerdings nicht als Schweizermeisterschaft.