Jungpontoniere am Reuss-Cup

Die Laufenburger Pontoniere gingen beim Saisonstart am Reuss-Cup in Bremgarten mit je einem Weidling in der Kategorie 2 und Kategorie F, sowie mit einem Boot in der Kategorie C und zwei Booten der Kategorie D an den Start.

Sylvan Leuenberger und Samuel ...