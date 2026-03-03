Im Jugendstilsaal des Schützen Rheinfelden (es war jeder Stuhl besetzt) stand der Abend des Gesundheitsforums ganz im Zeichen der Resilienz. Unter dem Titel «Resilienz und ganzheitliche Gesundheit – stark bleiben in bewegten Zeiten» erhielten die Besucherinnen und Besucher praxisnahe Impulse, wie sie ihre innere Widerstandskraft gezielt stärken können. Der Abend war nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch Einladung zur Selbstreflexion. Bereits zu Beginn wurden die Teilnehmenden ermutigt, die eigenen Gefühle bewusst wahrzunehmen und zu benennen – als ersten Schritt zu mehr Empathie sich selbst und anderen gegenüber. «Es geht darum, zu lernen, sich selber besser zu spüren und damit auch schneller handeln zu können, wenn man ausser Balance gerät», leitete Béa Bieber, Präsidentin des Gesundheitsforums, ein. Das Gesundheitsforum verfolgt das Ziel, mit seinen Vorträgen einen echten Mehrwert für Betroffene und Interessierte zu schaffen. Der aktuelle Anlass widmete sich der Frage, wie wir gerade in herausfordernden Zeiten gesund, stabil und handlungsfähig bleiben können.

Das eigene Haus der Resilienz bauen

Die erste Referentin, Nicole Schäuble, zertifizierte Personal Trainerin, Pilates-Trainerin und Holistic Health & Longevity Coach, lud das Publikum ein, das eigene «Haus der Resilienz» zu bauen. Resilienz sei, so Schäuble, «die innere Kraft oder das Immunsystem der Psyche – eine Fähigkeit, die wir trainieren können». Sie betonte: «Your health is your wealth». Resilienz bedeute nicht, dass Belastungen verschwinden. Vielmehr gehe es darum, persönliche und soziale Ressourcen bewusst zu nutzen und Herausforderungen als Anlass für Wachstum zu verstehen.

Im zweiten Referat zeigte Nicole Stroh, Pf legefachfrau der Klinik Schützen Rheinfelden, wie Aromapf lege gezielt zur Stärkung der Selbstwirksamkeit eingesetzt werden kann. Sie erklärte die Wirkung ätherischer Essenzen auf das limbische System – das Emotionszentrum im Gehirn. Mit praxisnahen Impulsen, wissenschaftlichem Fundament und konkreten Alltagsanwendungen bot der Anlass wertvolle Orientierung für alle, die in bewegten Zeiten gesund, stark und erfüllt leben möchten. (mgt)

