Stark aufgestellt für die Zukunft

Die Geschäftsleitung des Rinau-Parks ist komplett

Mit dem Eintritt von Ilka Pietzak ist die Geschäftsleitung des Alterszentrums Rinau-Park vollständig. Gemeinsam mit Stefanie Vogel, in der erweiterten Geschäftsleitung, prägen nun vier erfahrene Führungspersönlichkeiten die strategische und operative Entwicklung des Hauses in Kaiseraugst.

An der Spitze steht Silvia Horvat, Zentrumsleiterin. Sie verbindet betriebswirtschaftliches Denken mit einem ausgeprägten Verständnis für die Bedürfnisse älterer Menschen und deren Angehörigen. Ihr Führungsstil ist geprägt von Transparenz, Verbindlichkeit und dem Anspruch, Qualität nicht nur zu versprechen, sondern im Alltag sichtbar zu machen. «Dabei behält sie sowohl die langfristige Positionierung des Hauses als auch die Stabilität im operativen Betrieb im Blick», heisst es in einer Medienmitteilung des Alterszentrums Rinau-Park Kaiseraugst.

Für den Bereich Pf lege und Betreuung zeichnet Jasna Salm verantwortlich. Sie steht für fachliche Tiefe, moderne Pflegekonzepte und eine Kultur, in der Professionalität und Empathie kein Widerspruch sind. «Unter ihrer Leitung wird grosser Wert auf kontinuierliche Weiterentwicklung, sorgfältige Ausbildung und eine differenzierte Betreuung gelegt. Ihr Anliegen ist es, Pflege als qualifizierten Beruf sichtbar zu machen und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeitende Verantwortung übernehmen und sich entwickeln können.»

Mit Ilka Pietzak übernimmt eine unternehmerisch geprägte Persönlichkeit die Leitung Hotellerie und Wohnen. Sie bringt Erfahrung in Führung, Organisation und Dienstleistungsqualität mit und versteht das Alterszentrum als Lebensraum, nicht nur als Pf legeinstitution. Gastronomie, Hauswirtschaft und die Alterswohnungen werden unter ihrer Verantwortung so gestaltet, dass Professionalität und Wohnlichkeit Hand in Hand gehen. Ihr Blick richtet sich dabei ebenso auf effiziente Abläufe wie auf die Details, die im Alltag den Unterschied machen.

Die Geschäftsleitung wird durch Stefanie Vogel in der Erweiterten Geschäftsleitung ergänzt. Sie leitet die Bereiche Personal, IT und Verwaltung und sorgt dabei für klare Strukturen und effiziente Abläufe. Ihr Anliegen ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeitenden wohlfühlen und ihre Arbeit gut erledigen.

Der Rinau-Park will das bleiben, was er ist: ein Ort, an dem ältere Menschen gut leben und gut betreut werden. «Das Fachwissen in Geriatrie und Demenz wird laufend weiterentwickelt – aus Überzeugung und aus Respekt gegenüber den Menschen, die hier wohnen.» Eine stabile Auslastung, ein Angebot, das sich mit den Bedürfnissen weiterentwickelt, und ein sorgfältiger Umgang mit Ressourcen bilden die wirtschaftliche Grundlage. Qualität und Menschlichkeit sollen sich dabei ergänzen, nicht konkurrieren. (mgt)