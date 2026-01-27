Standing Ovation für die scheidende Präsidentin

Am 22. Januar führte der Gemischte Chor Möhlin der christkatholischen Kirchgemeinde Fricktal seine Generalversammlung im Kirchgemeindesaal durch. Es fanden sich erfreulich viele Mitglieder, Delegierte und Gäste ein. Die Traktanden wie Protokoll, Jahresbericht und Jahresrechnung ...

Am 22. Januar führte der Gemischte Chor Möhlin der christkatholischen Kirchgemeinde Fricktal seine Generalversammlung im Kirchgemeindesaal durch. Es fanden sich erfreulich viele Mitglieder, Delegierte und Gäste ein. Die Traktanden wie Protokoll, Jahresbericht und Jahresrechnung wurden einstimmig angenommen. Den im 2025 verstorbenen Aktivmitgliedern, Freddy Hartmann, Monika Müller und Lotti Tenger gedachte der Chor mit dem Lied «Heaven is a wonderful place».

Chor wächst stark

Der Gemischte Chor Möhlin wächst zurzeit stark. Sechs Neumitglieder durften in den Verein aufgenommen werden: Hannah Audebert, Renate Baldauf, Alexandra Bilyavsa, Céline Intlekofer, Trudi Meier und Ute Plüss. Dieser Zuwachs ist vor allem der professionellen Chorleitung von Hannah Järveläinen zu verdanken. Sie versteht es, mit einem abwechslungsreichen Repertoire und ihrem unvergleichlichen finnischen Humor das Beste aus den Sängerinnen und Sängern herauszuholen.

Höhepunkt des Abends war aber die «Standing Ovation» für die langjährige, engagierte und kompetente Präsidentin, Beatrice Waldmeier, die nach 17 verdienstvollen Jahren ihr Amt niederlegte. Beatrice Waldmeier war eine Präsidentin mit Herz und Seele. Glücklicherweise bleibt sie dem Chor als versierte und sichere Stimme im Alt erhalten. Zudem wurde sie auch für 50 Jahre Aktivmitgliedschaft mit einem grossen Blumenstrauss geehrt. Ruth Mahrer durfte ihr 35-Jahr-Jubiläum als Sängerin feiern und gab gleichzeitig ihren Wechsel vom Aktiv- zum Passivmitglied bekannt.

Zu guter Letzt musste noch der Vorstand neu gewählt und erweitert werden. Er setzt sich wie folgt zusammen: Jakob Jenny, Präsident, Anthon de Bruine, Kassier, Antonia Heinz, Aktuarin, Ursula Friedrich, Notenchefin und Dekoration, sowie Céline Intlekofer, Beisitzerin. Möge der neue Vorstand gut zusammenarbeiten und der Trend von Neumitgliedern anhalten. (mgt)