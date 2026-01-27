Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Standing Ovation für die scheidende Präsidentin

  27.01.2026 Möhlin
Beatrice Waldmeier wurde als Präsidentin verabschiedet. Foto: zVg
Beatrice Waldmeier wurde als Präsidentin verabschiedet. Foto: zVg

Am 22. Januar führte der Gemischte Chor Möhlin der christkatholischen Kirchgemeinde Fricktal seine Generalversammlung im Kirchgemeindesaal durch. Es fanden sich erfreulich viele Mitglieder, Delegierte und Gäste ein. Die Traktanden wie Protokoll, Jahresbericht und Jahresrechnung ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote