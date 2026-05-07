Standaktion der SVP

Bei prachtvollem Frühlingswetter kamen Mitglieder der SVP Bezirk Laufenburg kürzlich in Frick mit zahlreichen Fricktalerinnen und Fricktalern ins Gespräch. Mit Flyern, Aufklebern und Plakaten wurde auf das Anliegen der Nachhaltigkeitsinitiative gegen eine 10-Millionen Schweiz ...

Bei prachtvollem Frühlingswetter kamen Mitglieder der SVP Bezirk Laufenburg kürzlich in Frick mit zahlreichen Fricktalerinnen und Fricktalern ins Gespräch. Mit Flyern, Aufklebern und Plakaten wurde auf das Anliegen der Nachhaltigkeitsinitiative gegen eine 10-Millionen Schweiz aufmerksam gemacht. In den Gesprächen wurde die Sorge deutlich, dass das schnelle Bevölkerungswachstum den Charakter der Dörfer, auch bei uns im Fricktal, verändert. Dabei stellt sich ganz konkret die Frage, was für eine Schweiz wir den kommenden Generationen überlassen wollen. Über die Nachhaltigkeitsinitiative wird am 14. Juni abgestimmt. (mgt)