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Standaktion der SVP

  07.05.2026 Frick
Guido Steiner (v. l.), Andreas Tscheulin, Nationalrat Christoph Riner, alt Grossrätin Tanja Primault, Grossrat Alex Reimann und Reto Gander. Foto: zVg
Guido Steiner (v. l.), Andreas Tscheulin, Nationalrat Christoph Riner, alt Grossrätin Tanja Primault, Grossrat Alex Reimann und Reto Gander. Foto: zVg

Bei prachtvollem Frühlingswetter kamen Mitglieder der SVP Bezirk Laufenburg kürzlich in Frick mit zahlreichen Fricktalerinnen und Fricktalern ins Gespräch. Mit Flyern, Aufklebern und Plakaten wurde auf das Anliegen der Nachhaltigkeitsinitiative gegen eine 10-Millionen Schweiz ...

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