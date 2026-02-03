Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Stand der Velowege

  03.02.2026 Aargau

Die GLP-Fraktion hat mit weiteren Grossräten in einem Postulat eine beschleunigte Umsetzung des Veloweggesetzes im Aargau gefordert. Der Regierungsrat hat nun in einer ausführlichen Stellungnahme darauf geantwortet. Seit Inkrafttreten des Veloweggesetzes seien bereits viele ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote