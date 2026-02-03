Stand der Velowege

Die GLP-Fraktion hat mit weiteren Grossräten in einem Postulat eine beschleunigte Umsetzung des Veloweggesetzes im Aargau gefordert. Der Regierungsrat hat nun in einer ausführlichen Stellungnahme darauf geantwortet. Seit Inkrafttreten des Veloweggesetzes seien bereits viele ...

Die GLP-Fraktion hat mit weiteren Grossräten in einem Postulat eine beschleunigte Umsetzung des Veloweggesetzes im Aargau gefordert. Der Regierungsrat hat nun in einer ausführlichen Stellungnahme darauf geantwortet. Seit Inkrafttreten des Veloweggesetzes seien bereits viele Aktivitäten erfolgt. Verschiedene Velovorzugsrouten seien in Planung. Noch nicht erarbeitet sei die Linienführung von Lenzburg zur Kantonsgrenze Solothurn und von Rheinfelden bis zur Kantonsgrenze Basel-Landschaft. Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass er mit seiner Antwort dem Anliegen der Postulanten entsprochen hat. Teilt der Grosse Rat diese Auffassung nicht, würde der Regierungsrat dem Grossen Rat einen zusätzlichen Bericht unterbreiten. Dafür würde eine zweijährige Umsetzungsfrist gelten. Sprecherin dieses Postulats ist Béa Bieber aus Rheinfelden. (nfz)