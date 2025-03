Stärkerer Akzent auf Nachwuchsförderung

Aufbruchstimmung beim Tennis-Club

Die Mitglieder des grenzüberschreitenden Tennis-Clubs Kraftwerk Laufenburg stellten an der Clubversammlung die Weichen für eine nachhaltige Zukunft – mit einem stärkeren Akzent auf die Nachwuchsförderung und die Unterstützung der Wettkampfteams.

Neu in den Vorstand gewählt wurde Alexandra Novosel (Herznach), welche Andrea Raufer (Murg/Döttingen) ersetzt, die während mehr als 30 Jahren dem TC KWL in verschiedensten Vorstandschargen gedient hat. Als Dank für ihr langjähriges Wirken verlieh die Clubversammlung der scheidenden Aktuarin die Ehrenmitgliedschaft – wie auch dem ehemaligen CEO Jörg Reichert von der Naturenergie Holding (NEH), die als Verpächterin der Anlage mit beträchtlichen Investitionen für den Weiterbestand des Vereins sorgte.

In seiner Jahresbilanz verwies Präsident Christoph Grenacher (Ittenthal) auf die umfangreichen Auf bauarbeiten der letzten fünf Jahre: Der TC KWL mit seinen über 150 Mitgliedern aus Deutschland und der Schweiz verfügt heute über eine der modernsten Tennisanlagen im Fricktal.

Der Verein geht dieses Jahr mit vier Mannschaften – darunter einem Frauenteam – in die Interclubsaison und beweist mit einem vollgepackten Jahresprogramm, dass der Verein lebt. Bereits in fünf Wochen starten erstmals die «TC KWL Open 2025», ein Lizenzturnier zum Saisonauftakt. Neue Akzente setzt der TC KWL auch mit einem Angebot in Zusammenarbeit mit Pro Senectute, das Tennis für Senioren anbietet sowie der erstmaligen Teilnahme am FerienSpass Region Laufenburg, bei dem in den ersten beiden Wochen der Sommerferien Tenniscamps für Kinder angeboten werden. Grenacher: «Der Club lebt wieder – nicht zuletzt, weil sich mehr und mehr Mitglieder wieder aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen.» Bestes Beispiel sei nicht nur die dreiköpfige Spielkommission, sondern auch ein Frauen-Trio, das sich künftig um das gesellige Wohl an Events und Anlässen kümmert.

Daniel Lüscher, Administrator des Clubs, konnte den mit einem Rekordaufmarsch aufwartenden Vereinsmitgliedern eine auch dank kontinuierlichem Mitgliederzuwachs mehr als ausgeglichene Rechnung präsentieren. Aus diesem Grund genehmigte die Versammlung auch eine Halbierung des jährlichen Helferbeitrags von bisher 100 auf neu 50 Franken.

Das Budget 2025 erlaubt zudem auch die Finanzierung von Trainerstunden für die Interclub-Teams; die sportliche Förderung ist ein neues, erklärtes Ziel des Vereins. (mgt)

www.tckwl.ch