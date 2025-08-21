Stadtrat Laufenburg: Kandidatenvorstellung

Erfreulicherweise stellen sich insgesamt acht Kandidaten für das Amt als Stadtrat für die Amtsperiode 2026/2029 zur Wahl. Um die acht Kandidierenden (zwei bisherige, André Maier und René Leuenberger, beide FDP und sechs neue, Christian Winter und John Warpelin, beide Die ...

Erfreulicherweise stellen sich insgesamt acht Kandidaten für das Amt als Stadtrat für die Amtsperiode 2026/2029 zur Wahl. Um die acht Kandidierenden (zwei bisherige, André Maier und René Leuenberger, beide FDP und sechs neue, Christian Winter und John Warpelin, beide Die Mitte, Martin Steinacher, SVP und Dieter Deiss, Eugen Ege und Adrian Hospenthal, alle drei parteilos) etwas näher kennenlernen zu können, findet am Donnerstag, 11. September, um 19 Uhr, in der Stadthalle in Laufenburg eine Kurzvorstellung der Persönlichkeiten statt. Nebst der Vorstellung gibt es eine interessante Podiumsdiskussion zu kommunalpolitischen Themen, die von Autor und Journalist Christoph Grenacher (Firma Mediaform) moderiert wird. Während der Veranstaltung dürfen den Kandidaten gerne Fragen aus dem Publikum gestellt werden. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. (mgt)