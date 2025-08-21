Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Stadtrat Laufenburg: Kandidatenvorstellung

  21.08.2025 Laufenburg

Erfreulicherweise stellen sich insgesamt acht Kandidaten für das Amt als Stadtrat für die Amtsperiode 2026/2029 zur Wahl. Um die acht Kandidierenden (zwei bisherige, André Maier und René Leuenberger, beide FDP und sechs neue, Christian Winter und John Warpelin, beide Die ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote