Stadtoberförster Peter Tanner hat begonnen

«Der Stadtrat Rheinfelden freut sich, mit Peter Tanner aus Gansingen eine ausgewiesene Fachperson als Stadtoberförster/Leiter Ortsbürgergemeinde, Forst und Umwelt gewonnen zu haben», heisst es in einer Medienmitteilung.

Der 55-jährige Vater zweier Kinder trat die neue Funktion am 1. April 2025 mit einem Pensum von rund 10 Prozent im Rahmen der Übergabe in seiner Funktion an. Ab dem 1. September 2025 übernimmt er die Stelle mit einem Pensum von 90 Prozent.

Peter Tanner ist eidgenössisch diplomierter Forstingenieur ETH und verfügt über langjährige Erfahrung in Forstwirtschaft, Naturschutz und im Umgang mit Neobiota. Derzeit leitet er die Sektion Biosicherheit beim Kanton Zürich. Davor war er über vier Jahre Kreisförster im Forstkreis Dorneck-Thierstein des Kantons Solothurn, sieben Jahre Leiter der Abteilung Natur und Landschaft am Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain (Kanton Basel-Landschaft) sowie über zwei Jahre Leiter der Abteilung Walderhaltung im Forstamt des Kantons Thurgau. Darüber hinaus engagiert er sich in seiner Wohngemeinde Gansingen in der Landwirtschafts- und Naturschutzkommission. «Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem fachlichen Hintergrund bringt Peter Tanner beste Voraussetzungen mit, um die anstehenden Aufgaben in Rheinfelden kompetent und engagiert anzugehen.» (mgt)